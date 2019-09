Nevděk polských politiků je sprostá nehoráznost!

Prvého září jsme si připomněli výročí napadení Polska, které je jednoznačně bráno jako začátek té největší válečné hrůzy všech dob v historii lidstva. Největší a nezpochybnitelný podíl na vítězství ve druhé světové válce měl Sovětský svaz, který nesl největší tíhu v boji s fašistickým Německem. A u nás v České televizi mluvíme o tom, že Polsko SLAVÍ zahájení druhé světové války. Mimochodem nevěřím, že by to bylo přeřeknutí, protože ve všech televizích mají čtecí zařízení. Tak jenom aby si to někdo nevysvětloval, že to byl omyl. Nebyl!

Ale vraťme se k polským »oslavám«. Sejít se při takovémto kulatém 80. výročí zahájení druhé světové války, aniž by pozvali nejvyššího představitele země, jež je osvobodila, a raději dají velký informační prostor představitelům země, která způsobila tyto válečné hrůzy? Sice to bylo kajícně, ale nevím o tom, že by se Německo například nám omluvilo a provedlo řádné reparace za škody, jež způsobilo Československu.

Jednoznačně je to ostuda pro celé Polsko, když nepozvali nejvyššího zástupce Ruské federace Vladimira Putina na připomínku osvobození od fašistického Německa! Jestli si dobře pamatuji, tak při osvobození Polska zemřelo téměř 600 tisíc vojáků Rudé armády. Nevím, co by jim dnes mámy, manželky, sestry a děti těchto padlých řekly, pokud by měly tu možnost. Asi by to moc lichotivé nebylo. Pro mne je to nepochopitelné z lidského hlediska. A z politického hlediska je zas velmi jednoduché si domyslet, jak a komu zaprodávají Poláci svou zem.

Život mě naučil nečekat vděk, ale samotný nevděk - to je sprostá nehoráznost!

Roman BLAŠKO