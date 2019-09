Ilustrační FOTO - Haló noviny

Krok proti zájmům České republiky

Přidělení portfolia »dodržování hodnot Evropské unie a transparentnost« české zástupkyni v Evropské komisi (EK) Věře Jourové (ANO) považuje předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip za krok proti zájmům České republiky.

»Toto portfolio znamená, že se bude paní Věra Jourová muset velmi výrazným způsobem angažovat v problémech, které jsou mezi Evropskou komisí, Polskem a Maďarskem. A to si myslím bude velký tlak na to, aby Visegrádská skupina nepostupovala jednotně. To považuji za krok proti zájmům České republiky,« řekl Filip. To je podle něj zájem některých politiků v Evropě, protože jim jednotný postup V4 vadí. Oblast, kterou má mít Jourová na starosti, není pro ČR výhodná. »Jako tranzitní země potřebujeme hospodářskou, dopravní, nebo podobnou oblast,« zdůraznil Filip.

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

Premiér Andrej Babiš (ANO) vyjádřil s portfoliem Jourové spokojenost, ačkoli dříve hovořil jako o cíli pro ČR o ekonomickém portfoliu. Mluvil například o vnitřním trhu či mezinárodním obchodu. Babiš označil za velký úspěch pro ČR také to, že Jourová získala funkci místopředsedy Evropské komise. Zároveň kvitoval, že střední Evropa bude mít ve vedení EK dva zástupce. Kromě Jourové bude místopředsedou také slovenský eurokomisař Maroš Šefčovič. Babiš doufá v to, že nová komise tak bude mít příležitost lépe chápat problémy a vnímání zemí visegrádské čtyřky, tedy ČR, Slovenska, Polska a Maďarska.

Podle šéfa ODS Petra Fialy nemá portfolio Jourové v Evropské komisi žádný reálný vliv. Premiér Andrej Babiš (ANO) podle něj obelhal veřejnost, když říkal, že se vyjednávání vyvíjejí dobře. »Jde o výraznou porážku autority předsedy vlády,« poznamenal šéf ODS. Česko podle něj nedosáhlo při obsazování orgánů EU žádné vítězství ani remízu. »Jsem obsazením tohoto postu nepříjemně překvapen a považuji to pro ČR za nešťastné,« dodal Fiala.

Podle předsedy STAN Víta Rakušana je absurdní, že takové portfolio připadne zemi, jejíž premiér je obviněn mimo jiné z toho, že hodnoty EU nedodržuje. »Reálně se ukazuje, jak slabý je Andrej Babiš i na mezinárodním poli,« uvedl Rakušan.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš označil výběr »za nepříliš šťastný«. »Z pohledu ČR a portfolia lze rozhodnutí hodnotit jako selhání ve vyjednávání,« uvedl.

Podle šéfa TOP 09 Jiřího Pospíšila je post místopředsedkyně oceněním Jourové za její práci při prvním mandátu v EK, nepřináší ale výraznější pravomoci a silnější politickou pozici. Získané portfolio je podle něj důležité, ale zároveň je politickým debaklem Babiše, který sliboval ekonomické portfolio.

Také KDU-ČSL podle jejího předsedy Marka Výborného očekávala silné ekonomické portfolio. »Výsledek je na rozdíl například od Poláků, kteří získali silné zemědělství, poměrně tristní,« uvedl Veselý.

Předseda SPD Tomio Okamura kritizoval Jourovou za to, že se jí v jejím předchozím funkčním období nepodařilo vyřešit problematiku dvojí kvality potravin v různých unijních zemích. »V normálním zaměstnání by byla odvolána a nebyla jmenována na ještě politicky lukrativnější post místopředsedkyně,« řekl Okamura ve Sněmovně. Vadí mu navíc, že úkolem české eurokomisařky bude »perzekuce nepohodlných názorů členských zemí«.

(ste)