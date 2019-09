Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

Komunisté prosadili debatu o situaci ve zdravotnictví

Vyhrocenou situací ve zdravotnictví se budou ve čtvrtek zabývat poslanci. Na návrh KSČM se vedení Sněmovny dohodlo na zařazení mimořádného bodu, v němž budou chtít poslanci slyšet, jak hodlá ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) řešit situaci v resortu. Sněmovna zařazení nového bodu podpořila.

»Jde o spor o dostupnou a kvalitní zdravotní péči, který se vede,« řekl na úvod schůze Sněmovny předseda ÚV KSČM, místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. Zároveň Vojtěchovi předal několik otázek, na které budou chtít komunističtí poslanci slyšet ve čtvrtek odpovědi. »Bude to úspornější. Ale podle mého soudu také pro důstojný průběh rozpravy bude důležité, abychom dospěli k závěru, protože nejde o nějaké mlácení prázdné slámy, ale o vážný spor, který bychom nechtěli, aby se vyhrotil do nějaké krize ve zdravotnictví,« vysvětlil svůj postup Filip.

Na tiskové konferenci před začátkem schůze novinářům připomněl, že komunisté už v červnu avizovali, že nejsou spokojeni s jednáním ministra Vojtěcha ohledně řešení situace ve zdravotnictví. »KSČM jde o to, aby nebyl vyhrocen spor mezi ministerstvem zdravotnictví, zdravotními pojišťovnami a odbory tak, jak to kulminovalo od minulého týdne do pondělí. Jsme přesvědčeni, že to má řešení,« uvedl Filip. Zároveň nastínil, jak by mohlo k uklidnění situace kolem nedostatku financí v resortu dojít. »Klub KSČM dlouhodobě prosazuje, aby byly sloučeny Všeobecná zdravotní pojišťovna, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra a Vojenská zdravotní pojišťovna s tím, že potom by přepočítání rezerv do VZP znamenalo, že jejich část může být uvolněna do platů zdravotního personálu,« vysvětlil.

Cílem debaty podle něj je přimět Sněmovnu, aby se touto otázkou zabývala. »Chceme, aby byla v podstatě parlamentní direktiva pro ministerstvo zdravotnictví a pro vládu, jak dál postupovat a oddálit, respektive zamezit, krizi ve zdravotnictví,« uvedl Filip.

Potvrdil také, že komunisté budou trvat na tom, aby byly v průběhu zářijové schůze projednány jejich návrhy zákonů, které jsou v prvním a druhém čtení. Filip chce, aby se návrhy, které jsou nyní v prvním čtení, posunuly dál a mohlo se o nich debatovat v příslušných výborech, v případě návrhu na zrušení zákona o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr, který je nyní ve druhém čtení, by podle něj mohlo dojít koncem září k závěrečnému hlasování.

Ve čtvrtek by se poslanci měli zabývat jeho interpelací na ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou (ČSSD) ohledně IT zakázek na jejím úřadu. »Odmítl jsem její odpověď na písemnou interpelaci a ve čtvrtek budu chtít, aby došlo k nějaké shodě na tom, jak plnit už dva roky staré závazky, které MPSV má v oblasti IT,« uvedl Filip.

Nechceme znárodňovat občanům jejich studny

Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik konstatoval, že pokusit se projednat ve dvou týdnech 316 bodů plus nově schválené Sněmovnou, je stejně nesnadný úkol, jako »protlačit velblouda uchem jehly«.

»Proto jsme se dohodli na určitých prioritách, které budeme podporovat. Jsme přesvědčeni o tom, že je třeba projednat a doprojednat senátní vratky. Nejde jen o to, že si to žádá jednací řád Sněmovny, ale jsou to velmi důležité předlohy. Je třeba, abychom se vypořádali se zprávami o činnosti a o hospodaření České televize za minulá léta. A bylo by dobré, aby diskuse, která o veřejnoprávních médiích probíhá i ve veřejnosti, se zhmotnila v projednání těchto zpráv,« dodal Kováčik.

Komunisté chtějí, aby se poslanci rozhodně zabývali lesním zákonem, který je velmi aktuální kvůli kůrovcové kalamitě, a také návrhy na ochranu vody, z nichž jeden – požadující ústavní ochranu vody a vodních zdrojů - je z pera poslanců KSČM. »To jsou věci akutní z hlediska objektivní reality. Pršet nám nezačne víc, je tedy třeba srovnat parametry hospodaření s vodou tak, aby bylo udržitelné a aby i příští generace měly možnost uplatnit právo na čistou pitnou vodu, na vodní zdroje… Skutečně, ale skutečně nechceme znárodňovat občanům jejich studny,« dodal předseda komunistických poslanců.

