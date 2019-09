Ilustrační FOTO - Haló noviny

Strážníky asi čekají přesnější požadavky pro práci

K důvodům, které vedou ke ztrátě spolehlivosti strážníků, by mohla přibýt podpora a propagace extremistických hnutí. Zpřísnit se mohou i podmínky bezúhonnosti příslušníků obecních policií.

Tyto a další změny obsahuje návrh novely zákona o obecní policii skupiny poslanců (KSČM, ANO, Pirátů, SPD a ČSSD) v čele s místopředsedou sněmovního bezpečnostního výboru, předsedou podvýboru pro PČR, obecní policii a soukromé bezpečnostní služby Zdeňkem Ondráčkem (KSČM). Ve Sněmovně prošla úspěšně prvním čtením. Předloha mj. také zpřesňuje některá oprávnění a postupy strážníků, aby mohli účinněji hlídat veřejný pořádek. Pravomoci obecních policií nezvyšuje. Vláda dala novele zelenou, a ani z pléna dolní komory se neozvaly hlasy proti.

Zdeněk Ondráček (KSČM).

»Návrh zpřísňuje některé podmínky bezúhonnosti a spolehlivosti, přeformulovává některá oprávnění strážníků obecních a městských policií, posiluje pravomoc městské policie při vyšetřování přestupků, upřesňuje povinnosti orgánů činných v trestním řízení a dalších orgánů, týkajících se způsobilosti být strážníkem, rozšiřuje výčet přestupků podle zákona a částečně opravuje i zákon o rejstříku trestů,« zdůraznil Obdráček.

Nový důvod ztráty spolehlivosti se týká podle autorů zejména pravidelné a úmyslné účasti strážníků nebo zájemců o tuto práci na tzv. extremistických akcích a jejich zapojení do činnosti uskupení, která hlásají národnostní, náboženskou nebo rasovou zášť. »V současnosti je známo několik spíše výjimečných případů, kdy se osoba zaměstnaná jako strážník účastní činnosti a akcí organizovaných krajně pravicovými organizacemi,« stojí v důvodové zprávě novely. Za spolehlivé by se nepovažovali ani strážníci nebo uchazeči o místo u obecní policie, kteří by úmyslně řídili pod vlivem alkoholu nebo drog. Při posuzování bezúhonnosti, což je stejně jako spolehlivost podmínka pro práci strážníka, by se nepřihlíželo mj. k zahlazení odsouzení.

Obecní policisté mají mít vyšší oprávnění

Na druhé straně však novela přináší pro obecní a městské policisty v mnoha případech větší oprávnění. Novela například přesněji vymezuje možnosti zjišťování totožnosti lidí a oprávnění zakázat lidem vstup na určitá místa. Strážníci by mohli lidi nově předvést i na služebny státní policie v jiných než v jejich domovských obcích. Zákon by také výslovně uváděl, že strážníci mohou vyžadovat při podezření z ovlivnění alkoholem nebo jinou drogou dechovou zkoušku a odběr slin nebo potu, případně odborné lékařské vyšetření. Na druhou stranu by předloha zakázala strážníkům pracovat pro více obcí, nosit ve službě soukromou pistoli a nasazovat takzvané botičky i na vozidla profesionálních a dobrovolných hasičů, což jim nyní zákon umožňuje.

Předloha by také zavedla postih až 100 tisíc korun pro podnikatele, kteří by neumožnili strážníkům vstup do svých pohostinství nebo heren, a to i mimo provozní dobu. Sankce až 20 000 Kč by hrozila obcím, které by pověřily plněním úkolů strážníka člověka, jenž nemá potřebné osvědčení. Lidé, kteří by se za strážníky vydávali, by mohli dostat pokutu až 3000 korun.

Návrh nyní posoudí členové bezpečnostního výboru a výboru pro veřejnou správu. Budou na to mít tři měsíce místo obvyklých dvou. Stanovisko vlády je souhlasné s dílčími připomínkami, se kterými je potřeba se legislativně vypořádat. »My jsme na to připraveni jak po jednání s ministerstvem vnitra, tak s kolegy ve výboru pro bezpečnost, případně v podvýboru pro Policii ČR, kde připravíme pozměňovací návrh, abychom vyšli vstříc požadavkům nebo námitkám vlády, popřípadě požadavkům, které budou vzneseny od kolegů z výboru, nebo kohokoliv z vás, kdo se danou věcí zabývá,« prohlásil Ondráček.

(ku, jad)