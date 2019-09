Nizozemci moc tlačili na pilu. Pohořeli

Minulou sobotu se uskutečnila výměna vězňů mezi Ruskem a Ukrajinou. I když mezi vyměněnými byly i poměrně známé postavy jako ukrajinský režisér Oleg Sencov či ruský novinář Kirill Vyšinskij, citovalo se hlavně jiné jméno - Volodymyr Cemach.

Jeho zařazení na seznam vyměněných rozčililo Nizozemce. Ti nejednou žádali Kyjev, aby Cemacha nepropouštěl a naopak ho vydal do Nizozemska. Nizozemský hlavní prokurátor Fred Vesterbeke ho označil za klíčového podezřelého ze sestřelení malajsijského letadla nad východní Ukrajinou v létě 2014.

Jde o novinku letošního roku, Cemach v případě dosud nefiguroval. Najednou ano a dokonce jako hlavní podezřelý. Do ukrajinského vězení se dostal po únosu. V jeho domě v Donbasu, ve vsi Sněžné, ho přepadlo komando ukrajinské tajné služby. Byl obviněn z vlastizrady, z ní byl také souzen.

Soud ho v srpnu propustil na svobodu, i když stíhání nezastavil. Ukrajinští fašisté před budovou soudu uspořádali několik pochodňových protestů, při nichž soud obvinili z podpory teroristů.

Nicméně Cemach seděl minulou sobotu v letadle, které vezlo z Kyjeva do Moskvy 35 vyměněných vězňů či souzených lidí. Nizozemci mohli nevolí puknout. Poslanci strany Křesťansko-demokratická výzva se v prohlášení zeptali: »Je ještě Ukrajina spolehlivým partnerem?«

Porošenko na tapetě

Podle ukrajinských médií se současný prezident Volodymyr Zelenskyj telefonicky radil o Cemachovi s řadou západních státníků. Není známo, zda a co mu poradili, ovšem Zelenskyj se podle kyjevských politologů chce jednoznačně oddělit od minulosti, kterou představuje Petro Porošenko. Právě Porošenko »posvětil« nizozemskou žádost o únos Cemacha. Podle asistenta ukrajinského prezidenta Andreje Jermaka nebyl důvod Cemachca zadržovat, když byl několikrát vyslýchán ohledně zkázy malajsijského letadla a odpověděl na otázky ukrajinských vyšetřovatelů. Od své účasti se distancoval.

Nizozemci prostě moc tlačili na pilu a upozorňovali na letošní rozhovor, který poskytl Igor Strelkov, bývalý hlavní velitel vzbouřeneckých sil v Donbase, nizozemskému serveru Trouw.nl.

Strelkov byl odvolán koncem srpna 2014 a uchýlil se do Ruska. Oficiálně nebyly sděleny žádné důvody odvolání, neoficiálně se říkalo, že mu sláva přerostla přes hlavu a proto musel zmizet ze scény. Touhu po slávě dokazoval i po odvolání, rozdával na všechny strany interview, v nichž se označoval za hrdinu a kritizoval všechny, na které si vzpomněl. Strelkov ve zmíněném letošním rozhovoru pro nizozemský server Cemacha obvinil právě ze sestřelení malajsijského stroje. Fred Vesterbeke Strelkovovi uvěřil a začal vydávat prohlášení, že Cemach se »kovaný separatista« a »podezřelý číslo jedna«. Vesterbeke si naběhl. Sice se potvrdilo, že Cemach vykonával funkci velitele doněcké protivzdušné obrany, ale nikoli v době, kdy byl sestřelen letoun, nýbrž o několik měsíců později. Pokud byl Strelkov ve funkci, Cemach podle politologů jmenován být nemohl, Strelkov ho nesnášel.

Ukrajinský soud neshledal důvody k zadržování Cemacha ve vazbě a prezident ho zahrnul do seznamu vyměněných.

Resch se dočkal

Malajsijský premiér Matathir Mohamad se proti nizozemskému vyšetřování několikrát ostře vymezil. Považuje jej za účelové, kritizoval, že nepřineslo žádné důkazy a jen se za každou cenu snaží obvinit Rusko. Malajsijská kritika se ozývá už druhý rok, Malajsie je členem vyšetřovacího týmu, takže nesporně ví, o čem mluví. Minulý týden přišel Mohamad s novinkou, která může být zásadní: Prohlásil, že je připraven vyslechnout Josefa Resche.

Německý soukromý detektiv Resch vyšetřuje případ sestřeleného letadla od počátku, najali ho příbuzní tří německých obětí katastrofy. Tvrdí, že shromáždil kompletní důkazy a že zná jména pachatelů. Už dvakrát nabídl Nizozemcům, že je se svou verzí vyšetřování seznámí. Žádal jediné, aby jeho vystoupení bylo veřejné. Nizozemci dvakrát odmítli. Důvod měl Resch jediný, za informace vedoucí k pachatelům je vypsána odměna a detektiv ji chce. Obává se, že při neveřejném slyšení, by Nizozemci důkazy pčekroutili a shodili pod stůl. Prý to už nejméně dvakrát udělali. Nyní tedy Resch promluví s malajsijským premiérem. Pozvání od něj přijal a vydá se do Asie. Mimochodem odměnu vypsala právě Malajsie.

