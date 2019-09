Pletení je odpočinek i zábava

Jak všichni víte, hodně a rád se věnuji činnosti v Jedličkově ústavu, respektive rád pomáhám s různými akcemi Nadaci Jedličkova Ústavu. V ústavu je také několik výtvarných dílen a jedna z nich je dílna pletení proutěných výrobků. Jelikož v ústavu jsou děti s fyzickou poruchou, většinou motoriky a podobně, pomáhá jim tato činnost rozšiřovat svoje schopnosti. Pletení z proutí a pedigy je výbornou činností pro tyto klienty a pro procvičování jak kreativního myšlení, tak procvičování motorické časti mozku. A já se domnívám, že to může být relaxační činnost pro každého, a nejen pro handicapované děti.

Dílna pletení košíků a proutěných dekoračních výrobků je jedna z nejživějších, a co se týká podílu na různých akcích, tak jedna z nejaktivnějších. A tak jsem se rozhodl, že se můžeme podívat, jak se třeba pletou dekorační předměty z proutí či pedigu. Popišme si tedy nejen vyhotovení pleteného dekorativní košíku na ovoce, ale povězme si také něco o materiálu, z kterého se pletou.

Bez pedigu to prostě nejde

Pedig se vyrábí z liánovité palmy Calamus rotang, u nás nazývané ratan, nebo rákos. Ratan se těží v subtropickém pásmu, především v jihovýchodní Asii. Nejkvalitnější rákos na výrobu pedigu roste v Indonésii. Ratanu roste více než 600 druhů, ale na výrobu pedigu se používají jen dva až tři druhy. Tyto druhy vhodné na výrobu pedigu se pěstují většinou z uměle vysazených rostlin. Pruty ratanu dorůstají délky až 200 metrů. Na výrobu se nepoužívají všechny části ratanu. Pro pedig používaný pro pletení je nejkvalitnější střední část ratanu, která není příliš tvrdá ani příliš měkká. První část ratanu od oddenku je nejtvrdší a používá se na výrobu nábytku. Poslední část ratanu je mladá, nevyzrálá, a proto velmi měkká. Pedig z něj vyrobený se tzv. kolínkuje, nedrží ohyb. Používá se na výrobu v Asii a u nás se neprodává.

Ratan má přirozeně zelenou barvu. Až při sušení, sýření a další úpravě získává barvu žlutou. Před výrobou se nejprve ratan třídí. Dále se z něj odstraňují »kolínka«. Potom se získává z rákosu rákosová šéna. Až poté se vyrábí vlastní pedig. Prodává se o mnoha průměrech, průřezech a síle materiálu. Kulaté pruty se prodávají o síle 1-10 mm. Vyrábějí se protlačováním silnějšího prutu přes nůž. Tento nůž se musí několikrát za den brousit, aby byl co nejhladší. Bohužel broušením se zvětší i průměr otvoru raznice. Ploché materiály naleznete pod názvem pedig band a pedigové šény.

Pedig band neboli pedigové pásky mají čistě plochý průřez. Na lícové straně jsou lesklé, na rubové hrubší. Pedigové pásky se prodávají od 6 do 16 mm. Šény v řezu jsou z rubové strany ploché a z lícové zaoblené. Prodávají se u nás v šířkách od 2 do 8 mm. Jako materiál ho lze koupit v mnoha barevných variantách, ale díky jeho absorpci ho můžeme sami barvit. Pedig se pak před samotným pletením namáčí, nejlépe ve vlažné vodě, aby byl pružný a nepraskal. Pedig nenechávejte dlouho namočený ve vodě – hrozí, že zešedne a bude se lámat. Po ukončení práce je nutné pedig usušit. Nenechávejte ho uskladněný na světle. Při správném skladování se může skladovat i 10 let.

Pedig je přírodní materiál, a proto nelze docílit 100% kvality. Nelze zabránit, aby se při tak náročné výrobě nedostal vadný prut mezi kvalitní materiál. Stačí, aby se liána místy dotýkala země, a pedig se může v tomto místě lámat.

Problémy jsou občas i s váhou. Což je způsobeno velkou vlhkostí v zemi původu, ale i nepřesným vážením.

Samotné pletení ovocného košíku

Popíšeme si pletení ovocného košíku z nepleteného dna. Vezmeme takzvané dýnko, což je kruh či ovál z překližky. Ten dokola navrtáme 3mm vrtákem vždy ob dva centimetry a protáhneme 70 cm dlouhé proutky pedigu, který se zaplétá pod dnem dýnka, a přesahující 6 cm konec provlečeného proutku, kterým vytvoříte vlastně nejen zapletení, ale i patu dna dýnka, a vytvoříte základ košíku.

Následně se může zvolit několik druhů pletení. My si popíšeme ten nejjednodušší způsob. Vodorovně proplétáme pedig okolo vertikálních proutků střídavě zprava doleva a naopak. Zároveň jednou střídavě podpleteme předešlý proutek a pak zase nadpleteme. Pleteme do potřebné výše, kde zakončíme podplétáním okraj košíku. Děti v dílně používají mořené proutky, aby si proutky nespletli a neodradilo je to od pletení. Vyrábějí se různé, většinou dekorativní výrobky, jako jsou zvonečky, andílci, malé misky a košíčky. Ale také kazety na šití, klobouky, různé figurky a podobně!

Z našeho vrbového proutí se zase vyrábějí většinou koše na brambory, koše na prádlo, odpadkové koše, koše na dřevo, prádelní koše, koše na miminko, koš na tříděný odpad, odpadkové koše, koš na hračky, dárkové koše, pekárenské a pultové koše, koše pro zvířata, také pomlázky, a také dokonce různé dělicí stěny do sklepů. O tom ale zase příště. Nejznámější a největší zpracovatel a dodavatel těchto materiálů je

Firma MOREX, s. r. o., Nádražní 481, Morkovice, 768 33. Takže není nic jednoduššího, než si objednat vše potřebné a začít plést pro svou potěchu a také trochu zrelaxovat.

Roman BLAŠKO