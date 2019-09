Za vše může Knot a Kojzar

Sobotu ve Svojšicích jsem si opravdu užil. Jednak proto, že jsem tam potkal spoustu mně drahých lidí a přátel, a také proto, že jsem dostal Cenu generálního ředitele a. s. Futura přímo z rukou generálního ředitele Petra Kojzara. Přestože jsem věděl, že tuto cenu dostanu, stejně to pro mne bylo překvapující a příjemné. I když píši do Haló novin od roku 2013, kmenovým redaktorem a fotografem jsem teprve rok.

Přiznám se, že se mi nejlépe píše tvůrčím způsobem, a taky že nejraději píši o hezkých povznášejících věcech. Často však jsem nucen psát o věcech krutých. O co více je to kruté, o to více na mě leží tíha odpovědnosti. Ze zkušenosti vím, že ta informace, kterou nedostanete, anebo vám ji zatají, má často cenu nejvýznamnější. Potom si totiž čtenář může sestavit pravdivější obrázek také sám.

A teď bych chtěl poděkovat těm, kdo mě k psaní takzvaně dostali. Začal s tím už doktor Richard Knot, který mne ve svém vydavatelství a nakladatelství R3 neustále nutil psát cokoli, ale hlavně psát. A ke komentářům k politickým událostem mě přivedl doktor Jaroslav Kojzar, ten mě prostě jednou vyzval ke komentáři, tak už potom nebylo žádné výmluvy. Kdyby mi před lety někdo řekl, že mě bude vést k psaní taková persona grata, jako je Jaroslav Kojzar, tak mu neuvěřím za nic na světě. Osobně si toho moc vážím.

Chtěl bych tady touto cestou poděkovat nejen vedení Haló novin za udělení ceny, ale i za to, že Haló noviny mi daly tuto příležitost. Také za to, že tady vůbec Haló noviny jsou, neboť je to jediný tištěný deník a informační prostor, za kterým nestojí nadnárodní kapitál, a tím můžeme tedy přinášet informace, které nikde jinde v tisku nedostanete. A to je nutné si uvědomit s plnou vážností.

Dále chci naopak poděkovat čtenářům, a to za vaše reakce. Přiznám se, že těch pochvalných je víc než těch kritických, ale význam pro mne mají všechny. Zároveň děkuji svým kolegům z domácího oddělení a korektorům, kteří jsou ke mně shovívaví, když odevzdávám text za minutu dvanáct.

Musím také připomenout, že cenu jsem dostal den před smutným výročím popravy Julia Fučíka a Julius Fučík byl a je pořád pro mne vzorem novináře, statečného člověka s charakterem opravdového komunisty. Mnohdy jsem přemýšlel, co vše prožíval a proč jednal tak, jak jednal. Dnešní relativizace jeho statečnosti a hrdinského přístupu za posledních 30 let je trestuhodná. Skláním se před jeho památkou a připomínám jeho slova: »Lidé, měl jsem vás rád. Bděte!«

Roman BLAŠKO