RF: Přestaňte se vysmívat osvoboditelům!

Ruské ministerstvo zahraničí označilo české politiky za iniciátory války se symboly vítězství nad fašismem a vyzvalo je, aby si přestali tropit posměch z památníku maršálu Ivanu Koněvovi.

Prohlášení umístilo na svém webu. Ruská diplomacie reagovala na vyhrocené spory kolem pražského památníku, o jehož osudu má dnes jednat zastupitelstvo Prahy 6. Ministr kultury Vladimir Medinskij v rozhovoru pro TV Rossija označil události v Praze za plivanec do tváře českých občanů. »Je to v první řadě plivanec do tváře českých občanů. Jak těch, kteří bojovali proti nacismu, tak i těch, kteří z vděčnosti postavili památník generálu-osvoboditeli,« prohlásil podle ČTK.

»Znovu vyzýváme iniciátory ‚války‘ se symboly vítězství nad fašismem, aby si přestali tropit posměch z památníku Ivana Koněva. S uspokojením bereme na vědomí, že mnohé odpovědné české oficiální osobnosti a politici takový názor sdílejí,« uvedlo ministerstvo v očividné narážce na stanovisko prezidenta Miloše Zemana, který se proti přemístění Koněvovy sochy postavil.

»Souběžně s nemravnou kampaní kolem památníku v Praze zaznívaly návrhy na jeho převoz do naší země,« upozornilo ruské ministerstvo. S podobným návrhem přišla nedávno v Moskvě Koněvova dcera Natalja v rozhovoru pro armádní týdeník Zvezda. Vedení Prahy 6 ho uvítalo. »V této souvislosti chceme zdůraznit, že památníky si uchovávají svůj smysl jen v návaznosti na místa, kde ke konkrétním historickým událostem došlo,« uvádí se v ruském prohlášení.

Jakékoli návrhy na možné přemísťování památníků jsou »znevážením významu těch slavných a tragických stránek dějin, jimž jsou věnovány,« upozornilo ministerstvo. Připomnělo přitom odpovědnost českých úřadů plnit rusko-českou dohodu o přátelských vztazích a spolupráci ze srpna 1993, která obsahuje oboustranné závazky ochrany vojenských památníků na území druhého státu. Česká diplomacie ale alibisticky oponuje, že na pražskou Koněvovu sochu se dohoda nevztahuje…

