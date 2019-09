Ilustrační FOTO - Pixabay

Důchodcům se opět výrazně zvýší penze

A je hotovo. Průměrný důchod se příští rok opět zvýší průměrně o 900 korun, tedy nad rámec zákonné valorizace. Rozhodla o tom Sněmovna, když drtivou většinou schválila poslaneckou verzi důchodové novely. Poslanci ANO, ČSSD a KSČM nepřistoupili na verzi Senátu – přidat více seniorům, kteří jsou v penzi aspoň 25 let.

Novela předpokládá jednorázový doplatek k penzím nad jejich zákonnou valorizaci. Důchody se podle zákona navyšují o polovinu růstu reálných mezd a o růst cen za sledované období. Zákonná valorizace by mohla podle aktuálních odhadů představovat asi 750 korun a doplatek zhruba 150 korun.

Průměrná měsíční penze by mohla příští rok být podle dřívějších informací 14 373 korun. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) uvedla, že zvýšení bude stát rozpočet asi 5,4 miliardy korun, přičemž výdaje na celkovou valorizaci budou představovat příští rok 31,1 miliardy korun.

Příspěvek nad valorizaci by se měl započítat do zásluhové části důchodu, tedy do procentní výměry. O kolik by se zvedla pevná část penze, která je pro všechny stejná, není jasné. Podle zákona by měla odpovídat deseti procentům průměrné mzdy, tedy zhruba 3190 korun. Už letos ale činí 3270 korun. Na konci letošního druhého čtvrtletí se podle statistiků průměrná mzda dostala na 34 105 korun, podle této částky by pevný díl penze odpovídal 3410 korunám.

Na důchody by se mělo v příštím roce v ČR vydat poprvé přes půl bilionu korun. Podle navrhovaného rozpočtu by to mělo být 509,35 miliardy. Je to téměř o 37 miliard víc než letos.

Komunisté dali přednost vládnímu návrhu, stejně jako ve třetím čtení, kdy předloha rovněž čelila mnoha populistickým návrhům z nevládních řad. »Je tam ta snaha cílit na nejnižší důchody, které bohužel ještě ve velké míře v ČR máme,« uvedla tehdy ve Sněmovně stínová ministryně práce KSČM, místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová s tím, že KSČM samozřejmě má i svoje cesty, jak pomoci nejpotřebnějším. Cestu vidí i ve dvojí valorizaci nízkých penzí. Jde o »daleko rychlejší a častější valorizaci tak, aby doběh průměrných důchodů byl rychlejší. Bohužel se nám to zatím nedaří projednat,« dodala poslankyně.

Senát nemůže zasahovat do státního rozpočtu

Senátní návrh by podle autorů pomohl zejména asi 140 tisícům seniorek, které vychovávaly děti v době socialismu a odcházely dříve do důchodu. Senátor Miloš Vystrčil (ODS) uvedl, že by se týkal i dalších 20 000 lidí, např. horníků a pracovníků v uranových dolech, ale také dvou tisíc policistů a vojáků z povolání. Roční náklady by činily podle Vystrčila do dvou miliard korun. Maláčová kontrovala, že seniorky, které pečovaly o děti, si zaslouží vyšší penze od prvního dne, nikoli až po 25 letech. Slíbila samostatnou novelu.

Senátní požadavek vypadá líbivě, ale kde na něj vzít? »Návrh, který přišel ze Senátu, je možný, ale není rozpočtově krytý. Už jsem několikrát řekl, že pokud se Senát začne více vlamovat do věcí, které mají souvislost s rozpočtem, tak bude trvalý spor mezi komorami parlamentu,« zdůraznil už v úterý před novináři předseda ÚV KSČM, místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. Poukázal přitom na skutečnost, že Senát nemá a nemůže mít žádný vliv na státní rozpočet, protože tak není vytvořen. »Pokud by to tak bylo, dostali bychom se do situace, kdy by státní rozpočet také nemusel být přijat vůbec, byli bychom v permanentní krizi rozpočtového provizoria. A to není zájem KSČM,« dodal předseda komunistů.

Předseda ÚV KSČM, místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

Sněmovní rozprava se ani neobešla bez hádek a strkanic. Šlo zejména o přestřelky mezi ČSSD a pravicovou opozicí, šéf klubu TOP 09 Miroslav Kalousek se přel s ministryní Maláčovou, za koho se měli čeští penzisté lépe a za koho živořili.

Důchody se zvyšují pravidelně vždy od ledna. Letos vzrostly v průměru rovněž o 900 korun. Zákonná valorizace činila asi 600 Kč. Dalších 300 Kč prosadila vláda Andreje Babiše (ANO) spolu s loňskou změnou ve složení penze, která mírně oslabila zásluhovost. Nyní se bude předpokládaná jednorázová částka připočítávat podle novely k procentní výměře každého důchodu. Neklesne tedy zásluhovost penzí.

Na konci loňského roku průměrný důchod podle údajů České správy sociálního zabezpečení činil 12 418 korun. O tři měsíce později se dostal na 13 377 korun. Zvedl se tedy o 959 Kč. Za částkou je nejen valorizace, ale i zvýšení penze o tisícovku lidem nad 85 let a to, že noví důchodci odcházejí na odpočinek s vyšším důchodem než dřív. Starobní, invalidní a pozůstalostní penzi pobíralo kolem 2,9 milionu lidí. Pod důchodovou novelou už chybí jen podpis prezidenta Miloše Zemana.

(ku, jad)