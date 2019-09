Ilustrační FOTO - Pixabay

Dotace na zaměstnávání postižených lidí se možná zvýší

Státní příspěvky zaměstnavatelům na plat lidí se zdravotním postižením se možná zvýší. Sněmovna v úvodním kole podpořila návrh skupiny poslanců ze šesti klubů, aby mohly dosáhnout až 12 800 korun měsíčně místo nynějších 12 000 korun. Důvodem je růst minimální mzdy.

Růst příspěvků v diskusi podpořili všichni vystupující včetně ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD). »Zvýšení minimální mzdy bez adekvátního zvýšení státní podpory by mělo na některé zaměstnavatelské subjekty nežádoucí negativní dopad a mohlo by vést ke snížení zaměstnanosti osob se zdravotním postižením,« řekla ministryně.

»Pro lidi s hendikepem je pracovní aktivita nejen zdrojem obživy, ale současně pracovní rehabilitací, současně sociální terapií,« uvedla za předkladatele předlohy Alena Gajdůšková (ČSSD). Je tedy podle ní v zájmu společnosti zaměstnávat lidi se zdravotním postižením a vytvořit jim podmínky, aby i přes svůj hendikep zaměstnáváni být mohli.

»Vnímáme potřebu pomoct zaměstnávat osoby se zdravotním postižením a tato podpora je jedna z hlavních, kterou můžeme nabídnout v rámci celého systému podpory zaměstnávání těchto osob. Víme, že v této oblasti se udělalo spoustu opatření tak, aby docházelo ke konci zneužívání tohoto systému například fiktivním zaměstnáváním osob se zdravotním postižením, proto tato podpora jde přímo pro zaměstnavatele, kteří se opravdu snaží pomoci osobám se zdravotním postižením,« řekla našemu listu po předložení návrhu stínová ministryně práce a sociálních věcí KSČM, místopředsedkyně sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová, která je pod novelou rovněž podepsána. Před poslanci zdůraznila, že KSČM tento návrh podporuje nejen z toho důvodu, že se zvýšila minimální mzda, ale především proto, že podporuje zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Nicméně je podle ní potřeba hledat parametrické změny, díky nimž by se tato otázka nemusela neustále řešit. Poslanci již komunikují s ministerstvem práce o tom, že by bylo vhodnější zavést automatickou valorizaci podpory na základě zvyšování minimální mzdy. »Do budoucna by se tak zabránilo tomu urputnému snažení některých zákonodárců, aby se podpora navyšovala alespoň o nějakou částku,« vysvětlila Aulická. Je podle ní třeba, aby zaměstnávání osob se zdravotním postižením bylo důstojné a aby se jejich počet zvyšoval.

Místopředsedkyně sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová.

Zavést automatickou valorizaci

Za zavedení automatického valorizačního mechanismu se přimlouvali také další poslanci. Vít Kaňkovský (KDU-ČSL) navíc poukazoval na plánované další zvýšení minimální mzdy od příštího roku, což by se podle něho mělo v nynější novele odrazit. Maláčová uvedla, že na zvýšení bude možné reagovat pozměňovacím návrhem.

Na příspěvky má nárok zaměstnavatel, který na chráněných pracovních místech zaměstnává víc než polovinu lidí se zdravotním postižením z celkového počtu pracovníků. Zvýšení dotace má nahradit letošní růst minimální mzdy o 1150 korun na 13 350 korun.

Navrhovaný růst příspěvku odráží zvýšené náklady zaměstnavatelů na chráněném trhu práce a měl by odvrátit hrozbu snížení zaměstnanosti lidí se zdravotním postižením, uvedli předkladatelé z klubů ANO, Pirátů, KSČM, ČSSD, KDU-ČSL a STAN. Reálný dopad na státní rozpočet autoři odhadli na 336 milionů korun ročně.

Příspěvek až 12 000 korun měsíčně mohou zaměstnavatelé dostávat od loňska. Předtím činil nejvýše 9500 korun. V případě zaměstnávání zdravotně znevýhodněných lidí činí příspěvky na plat až 5000 korun a předloha jejich výši nemění.

Předlohu nyní čeká posouzení v sociálním výboru. Bude na to mít měsíc místo obvyklých dvou.

(jad, ku)