Český prezident Miloš Zeman.

Zeman v Srbsku odmítl české uznání Kosova

Český prezident Miloš Zeman při návštěvě Srbska prohlásil, že bude chtít s českými ústavními činiteli projednat, zda by bylo možné, aby ČR odvolala uznání Kosova.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček ale už dal v reakci ČTK najevo, že k takové debatě nevidí důvod. Po nejnovějších vyjádřeních Zemana ke Kosovu vláda v Prištině odvolala kosovskou účast na čtvrtečním summitu visegrádské čtyřky a západobalkánských zemí v Praze.

Zeman v úterý hned po vystoupení z letadla na bělehradském letišti srbskému prezidentovi Aleksandaru Vučičovi řekl, že má rád Srbsko a Srby, ale nemá rád Kosovo. Zopakoval tak své negativní stanovisko k této již bývalé srbské autonomní oblasti a k nynějšímu vedení Kosova. Před cestou do Srbska prezident v televizi Barrandov poznamenal, že Kosovo nepovažuje za demokratický stát (protože ho řídí teroristé).

Srbský prezident Aleksandar Vučič.

Zeman už dříve označil Kosovo za stát vedený válečnými zločinci a mafií. Toto stanovisko zopakoval na tiskové konferenci po jednání s Vučičem. »Dovolte mi vyjádřit osobní, ale o to silnější mínění, že stát, v jehož čele jsou váleční zločinci, nepatří do společenství demokratických států,« prohlásil. Poukázal přitom na obvinění ze spáchání válečných zločinů, jež se nedávno opět dotklo i kosovského premiéra Ramushe Haradinaje, který kvůli tomu odstoupil a funkci vykonává dočasně do předčasných voleb.

Na otázku, zda by mohla Česká republika zrušit uznání Kosova jako samostatného státu, Zeman na TK s Vučičem řekl, že věc bude chtít projednat na nejbližší poradě českých nejvyšších ústavních činitelů. »Zeptám se, zda by bylo možné, aby se toto udělalo, protože jsem rád, že pan ministr (obrany Lubomír) Metnar už prohlásil, že je chyba, že bylo uznáno Kosovo,« uvedl.

České ministerstvo zahraničí vloni v lednu uvedlo, že zpětvzetí uznání státu v mezinárodním právu je zcela nestandardní a výjimečný krok.

Kosovo po rozbití Jugoslávie patřilo Srbsku, v roce 2008 ale s podporou západních velmocí vyhlásilo nezávislost, ačkoli Západ na přelomu tisíciletí Bělehradu slíbil nedělitelnost jeho území. Srbsko i proto Kosovo stále považuje za své území. Víc než polovina členských států OSN nezávislost Kosova uznala. Nesouhlasí s ní ale například Rusko, Čína, Bosna a Hercegovina a také pět členů Evropské unie - Slovensko, Kypr, Rumunsko, Řecko a Španělsko.

Více spolupráce v obraně

ČR bude moci úžeji spolupracovat se Srbskem v oblasti obrany. Příslušnou dohodu v tomto smyslu v Bělehradě podepsal ministr obrany Metnar (za ANO) se svým srbským protějškem Aleksandarem Vulinem. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) zároveň uzavřel se srbským ministrem Nenadem Popovičem memorandum o spolupráci v oblasti inovací, umělé inteligence a robotiky.

Dohoda o obranné kooperaci například vymezuje oblasti možné vojensko-technické spolupráce, třeba ve zbraňových a obranných technologiích, vojenském vzdělávání, výcviku a zdravotnictví.

Ocení Kusturicu

Prezident Zeman vyznamená světově proslulého srbského režiséra a hudebníka Emira Kusturicu medailí Za zásluhy. Učiní tak 28. října při oslavách státního svátku. Kusturica může být podle Zemana pojítkem mezi ČR a Srbskem. Zeman se s Kusturicou, který v 70. letech vystudoval v Praze FAMU, setkal v úterý v Bělehradě.

Prezident a Rusíni

Pozornost téměř všech hlavních pro změnu ukrajinských médií upoutaly zprávy o setkání prezidenta Zemana s delegací ukrajinských Rusínů, zveřejněné v českém tisku. Kyjevská média upozorňují na Zemanův záměr promluvit o postavení Rusínů s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Prozápadní Kyjev považuje proruskou část rusínské komunity za pátou kolonu Moskvy a podezírá ji z rozvratnictví. Rusíni na Ukrajině i proto nemají status národnostní menšiny.

