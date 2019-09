Krádež území a etnická čistka

Saúdská Arábie svolává mimořádnou schůzi ministrů zahraničí Organizace islámské spolupráce (OIC), informovala saúdská státní agentura SPA. Rijád tím reaguje na úterní skandální předvolební výkřik kontroverzního izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, že v případě volebního vítězství své strany Likud anektuje strategicky významné části okupovaného palestinského Západního břehu Jordánu.

Netanjahu týden před volbami doplnil, že po zveřejnění amerického tzv. mírového plánu pro Blízký východ hodlá na okupovaných územích postavit další (nelegální) židovské osady, uvedla agentura Reuters.

Islámské království označilo Netanjahuův plán za neodůvodněný a za »velice nebezpečnou eskalaci proti Palestincům«. Uvedlo také, že židovský stát by tím porušil mezinárodní právo a podkopal snahy o dosažení míru. Saúdská Arábie dále vyzvala mezinárodní společenství, aby se proti chystanému plánu ohradilo.

Prohlášení šéfa izraelské vlády již během úterka odsoudili palestinský prezident Mahmúd Abbás, jordánský ministr zahraničí i Liga arabských států.

Palestinský prezident Mahmúd Abbás. FOTO - wikipedia commons

Údolí Jordánu a severní část Mrtvého moře podle agentury AFP tvoří asi 30 % území Západního břehu Jordánu, které spolu s palestinskou východní částí Jeruzaléma obsadil Izrael za války v roce 1967.

Osady na okupovaném území Palestinci i mezinárodní společenství (s výjimkou USA) označují za nelegální a zcela v rozporu s možným řešením izraelsko-palestinského konfliktu v podobě dvou států.

Výboj izraelské agrese

Abbás v úterním prohlášení uvedl, že »veškeré dohody podepsané s Izraelem a závazky, které z nich plynou, by přestaly platit,« pokud by Netanjahu splnil svůj předvolební slib. Podobně se vyjádřila i vysoce postavená činitelka Organizace pro osvobození Palestiny (OOP) Hanan Ašrávíová: »Je to zjevné porušení mezinárodního práva, je to očividná krádež území, je to etnická čistka. Nejenže to ničí řešení v podobě dvou států, ničí to i jakoukoli šanci na mír,« citovala Ašrávíovou agentura AFP.

Liga arabských států uvedla, že Netanjahuovy výroky představují »závažný vývoj izraelské agrese« a že jejich naplnění by znamenalo, že by Izrael vyhlásil konec mírového procesu (čili válku). Jordánský ministr zahraničí Ajmán Safadí to pojmenoval napřímo - že anexe osad na Západním břehu Jordánu »by v regionu rozdmýchala plameny konfliktu«. Přesně o to ale Netanjahuovi vždycky šlo a jde i nadále!

Mluvčí OSN Stéphane Dujarric podle ČTK uvedl, že OSN dál trvá na tom, že jakýkoli izraelský krok směrem k zavedení nadvlády nad palestinským územím by zablokoval »možné oživení mírových rozhovorů, mír v regionu a samotnou podstatu dvoustátního řešení«.

Jedině Washington podle očekávání po Netanjahuově otřesném vyjádření svůj postoj k Izraeli a k palestinskému území podle nejmenovaného činitele Bílého domu nezměnil…

Roman JANOUCH