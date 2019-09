Ilustrační FOTO - Pixabay

Proti Johnsonovi i soud

Zhruba 40 britských poslanců se vrátilo do parlamentu na protest proti vynucené přestávce v zasedání zákonodárného sboru. Svým krokem chtěli poslanci také podpořit verdikt skotského odvolacího soudu, podle kterého je parlamentní přestávka prosazená premiérem Borisem Johnsonem nezákonná, napsal deník The Guardian. Johnsonova vláda se ještě hodlá obrátit na britský nejvyšší soud.

Do parlamentu se vrátili například labouristický předseda sněmovního výboru pro brexit Hilary Benn, předsedkyně Liberálních demokratů Jo Swinsonová či labouristka Meg Hillierová, která se chce po odcházejícím Johnu Bercowovi stát předsedkyní dolní komory. Poslanci prohlásili, že i když nemohou zasedat a hovořit v plénu, budou v parlamentní práci pokračovat navzdory výluce.

»To, co se děje s naší demokracií, je bezprecedentní. Je dobře, že soud dnes rozhodl, že je to nezákonné,« prohlásila Swinsonová. Dodala, že jediným důvodem, proč si Johnson přestávku vynutil, je to, že chce mít volnou ruku k uskutečnění odchodu z Evropské unie bez dohody.

Někdejší šéf Liberálních demokratů Menzies Campbell v rozhovoru s rozhlasovou stanicí BBC Radio 5 prohlásil, že Johnson by měl odstoupit, pokud nejvyšší soud podpoří verdikt skotského soudu. Paradoxní je, že Johnsonova nedemokratická hra s parlamentem už samotnému premiérovi dnes nehraje do karet. To ale v době, kdy ji vymyslel, ještě netušil…

Za nové referendum

Zástupce lídra britské opozice Jeremyho Corbyna v rozporu se stanoviskem svého levicového šéfa vyzval, aby se před případnými předčasnými volbami konalo referendum o brexitu. Labouristé by pak měli v kampani před lidovým hlasováním plně bojovat za setrvání Británie v Evropské unii, míní dvojka labouristů Tom Watson. Volby totiž podle něj brexitový pat nevyřeší.

»Pojďme se zabývat brexitem v referendu, ve kterém bude mít každý své slovo, a pak pojďme spojit síly a bojovat ve volbách za pozitivní sociální agendu labouristů a to za našich vlastních podmínek,« řekl Watson.

Podle průzkumu agentury Kantar by opakované referendum vyhráli odpůrci odchodu z EU s 37 % hlasů. Pro brexit by hlasovalo 34 % dotázaných a 18 % respondentů by nehlasovalo vůbec.

Podplácení

Ve smršti katastrofických předpovědí týkajících se brexitu bez dohody vyniklo jedno odlišné oznámení: britské ministerstvo financí sdělilo, že v případě takového scénáře opět vzniknou duty-free obchody. »Britové cestující do členských zemí EU si tak budou moci zakoupit pivo, tvrdý alkohol, víno a tabákové výrobky bez cel uplatňovaných ve Spojeném království,« uvedl úřad na Twitteru.

Lidé mířící zpátky z EU si budou moci podle ČTK dovézt neomezené množství pro vlastní potřebu, pokud clo zaplatí v Evropě, jako tomu bylo dosud, upřesnil úřad na vládním webu. Komuniké také cituje ministra financí Sajida Javida, podle nějž vláda chce, aby si lidé »těžce zaslouženou dovolenou« užili. Díky návratu duty-free obchodů si tak rekreanti podle šéfa resortu budou moci finančně dovolit více.

Po oznámení se na Twitteru objevilo množství jízlivých komentářů. »Přestaňte lidi podplácet,« vyzval kabinet jeden uživatel. Další napsal, že vláda chce obyvatele Spojeného království »uplatit levným chlastem, jako to dělali Římané s kmeny nebo Britové a Američané s domorodci v Austrálii a Americe.« Další se ironicky podivovali, jak je možné, že vláda jindy bojuje proti kouření a nadměrnému popíjení alkoholu, nebo poukazovali na to, že duty-free obchody bývají předražené, takže ve skutečnosti v nich nikdo neušetří.

(rom)