Lokomotivy 383.004 a 383.006 ve stanici Fürnitz po odstoupení z vlaku s betonovými prefabrikáty z České republiky. FOTO - wikimedia commons

ČD Cargo plánuje modernizaci své flotily

Nákladní železniční dopravce ČD Cargo plánuje v následujících letech investovat do vozového parku zhruba tři miliardy korun ročně. Investice budou směřovat na nákup nových lokomotiv a vagonů a také na celkové opravy současného vozového parku.

Sdělil to předseda představenstva společnosti Ivan Bednárik. »Cílem obnovy vozového parku je zvýšit spolehlivost a přizpůsobit se aktuálním požadavkům trhu. Jedním ze strategických cílů společnosti je rovněž expanze značky ČD Cargo na zahraniční trhy, pro kterou je v investiční strategii společnosti počítáno s pořízením lokomotiv pro mezinárodní přepravy,« uvedl Bednárik.

Plánované investice by podle šéfa nákladního dopravce neměly ohrozit likviditu společnosti ve střednědobém až dlouhodobém horizontu. Podnik na nákupy použije mimo jiné i peníze z likvidace a sešrotování neprovozuschopných a nepotřebných vozů a lokomotiv. Podnik investice hradí také z vlastního rozpočtu, úvěrů a dluhopisů. Například na konci června společnost vydala obligace za jednu miliardu korun.

Přesný počet pořizovaných vlaků do budoucna zatím není zřejmý, ale řadu velkých nákupů už dopravce vysoutěžil v minulých měsících. K největším z nich patří elektrické lokomotivy typu Siemens Vectron nebo Bomardier Traxx, kterých by mělo přibýt do flotily podniku pět až deset ročně. Vedle lokomotiv dopravce doplní i vagony. Jde o 500 univerzálních vozidel, dále 200 nových plošinových vozů s vyměnitelnými nástavbami a 100 nových cisternových vozů.

Další část peněz pak bude směřovat na rozsáhlé opravy současné flotily. Kompletní modernizace by měla prodloužit jejich životnost o dalších deset let. Opravy by se měly týkat 100 lokomotiv a až 4000 vozů ročně. Tyto opravy se už postupně realizují.

ČD Cargo má v současnosti ve svém vozovém parku přes 22 500 vozů a 680 lokomotiv. Dceřiná společnost Českých drah v prvním pololetí letošního roku zaznamenala čistý zisk 270 milionů korun a přepravila 33,4 mil. tun zboží. Krátkodobé a dlouhodobé závazky společnosti činily na konci loňského roku kolem 10,8 mld. Kč.

(ici)