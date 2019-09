Hana Malíková a předseda pěstitelského družstva Ousmane Traore z Pobřeží slonoviny.

Prodej fairtradových výrobků u nás úspěšně roste

Uspokojivé výsledky činnosti Fairtrade Česko a Slovensko přednesla na tiskové konferenci v Praze ředitelka této neziskové organizace Hana Malíková. V roce 2018 dále pokračoval nárůst prodejů zboží s certifikací Fairtrade. Nejvíce se prodalo kakaových výrobků. Právě dnes je Mezinárodní den čokolády.

Do fairtradového hnutí je momentálně zapojeno 1,6 milionu lidí v 75 zemích. Hnutí dbá na dodržování řady zásadních principů, jako je zákaz dětské a nucené práce, udržitelné zemědělské postupy, výkupní cena odpovídající nákladům udržitelné produkce, dodržování norem Mezinárodní organizace práce aj. »Čím více výrobků s certifikací Fairtrade se na trhu uplatní, tím více jich pěstitelé ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky mohou prodat za podmínek Fairtrade,« uvedla Malíková.

Kakao, káva, čaj, bavlna

O 155 procent vzrostla v roce 2018 na českém trhu spotřeba fairtradového kakaa (1420 tun) prodávaného převážně ve formě čokolády a dalších cukrovinek. Malíková to přisuzuje zavedení Fairtrade programu pro kakao (Fairtrade cocoa programme), jenž pěstitelům kakaa poskytuje více příležitostí k uplatnění své produkce za podmínek Fairtrade. Lídrem v oblasti fairtradového kakaa je společnost Lidl, úspěšně se tyto výrobky prodávají i v Kauflandu, Penny Marketu či společnosti Gunz.

Ousmane Traore na tiskové konferenci vysvětlil, co obsahují kakaové lusky.

Fairtradové kávy, která je zřejmě nejznámější fairtradovou surovinou, se loni na českém trhu prodalo 714 tun, tedy o 37 % více než v předchozím roce. Z tohoto množství, pro představu, by bylo možné připravit 81 milionů šálků espressa. V prodeji takto certifikované kávy pomáhají některé obchodní řetězce (Tchibo, Lidl, Globus) či Unipetrol a OMV v rámci svých provozoven na svých čerpacích stanicích. V celkové statistice spotřeby kávy je však ještě před fairtradovým hnutím mnoho práce. Vyjdeme-li z údajů ČSÚ, dosahuje podíl fairtradové kávy prozatím jen 2,85 % z celkové spotřeby kávy.

Největší procentuální nárůst prodeje zaznamenala fairtradová bavlna. Tu například využívá řetězec Kaufland pro šití pracovních oděvů svých zaměstnanců a zaměstnankyň, informovala Malíková. Jiným příkladem jsou bavlněné nákupní tašky prodávané v drogerii dm. Fairtradového čaje se loni prodalo 22 tun (nárůst o 214 %), fairtradového třtinového cukru 105 tun (nárůst o 24 %).

Z průzkumu, který si neziskovka objednala u společnosti Median, vyplynulo, že o téma dlouhodobé udržitelnosti, šetrnosti k životnímu prostředí a dodržování lidských a pracovních práv vyjádřilo zájem 80 % oslovených občanů. O to, zdali při produkci je využita dětská práce, se zajímá 43 % »spíše či určitě ano«.

Úspěchy družstva z Pobřeží slonoviny

Konkrétní naplňování principů Fairtrade a pozitivní vliv tzv. fairtradového příplatku, který získají pěstitelé zařazení v tomto systému, přiblížil na tiskovce předseda družstva Ecakoog z Pobřeží slonoviny Ousmane Traore. Na 70 % kakaa pochází právě ze západní Afriky – dva miliony tun za rok se vypěstují v Pobřeží slonoviny, 0,9 milionu tun v Ghaně.

Družstvo pěstuje kakaové boby a má nyní již 2414 členů a členek. Objem produkovaného kakaa stoupl z 400 tun v roce 2012 během následujících let na 7500 tun. Ousmane Traore (*1978) od mládí pomáhal svému otci při práci na plantáži, již v mladém věku oslovil sousedy, které namotivoval a získal pro založení pěstitelského družstva. V jeho čele stojí od letošního roku.

Ve fairtradovém programu je družstvo zapojeno tři roky a právě díky fairtradovému příplatku došlo k dynamickému rozvoji celé komunity – družstvo nakoupilo další nákladní vozy a motorky, postavilo školní budovu, opravilo tři studny na vodu. Dokonce zřídilo zdravotní pojištění pro rodiny pěstitelů zapojených v družstvu, a to pro dospělé i jejich děti.

Navzdory evidentním úspěchům se pěstitelé potýkají s problémy, a podle předsedy družstva je proto potřeba navyšovat minimální nákupní cenu za kakaové boby. »Díky Fairtrade se nám daří s tímto bojovat a my děkujeme i Čechům a Češkám, že si kupují fairtradové výrobky, protože tak pomáhají i nám,« řekl africký host na tiskové konferenci a upozornil, že těžší životní podmínky na africkém venkově, ve srovnání s tamními městy, odvádějí mladé lidi od práce v zemědělství. To ohrožuje i pěstování kakaových bobů. Objem sklizně ovlivňují také nemoci rostlin a nedostatek dešťových srážek.

Hodnota fairtradového příspěvku od českých spotřebitelů činila za loňský rok dohromady u všech prodaných komodit 13,6 milionu Kč.

»Výstava na stromech«

Stanislav Komínek a Lukáš Matěna, kteří jsou externími konzultanty Fairtrade Česko a Slovensko, informovali, že od 5. října proběhne na 80 místech ČR Výstava na stromech upozorňující na ožehavá témata naší každodenní spotřeby. Na letošním ročníku budou vystaveny jejich fotografie srovnávající životní podmínky drobných zemědělců v Africe, kteří nejsou zapojeni v systému Fairtrade, a takto zapojená pěstitelská družstva. »Dokumentovali jsme tam podmínky ‚běžného‘ pěstování doprovázeného dětskou prací a dalšími negativními projevy, ve srovnání s fairtradovými družstvy,« vysvětlil Komínek naší zpravodajce. Fotografie pořídili v prosinci loňského roku během třítýdenního pobytu v Africe.

Známka Fairtrade označuje výrobky, které splňují sociální, ekonomické a environmentální standardy nastavené mezinárodní organizací Fairtrade International. Zákazníky informuje o tom, že pěstitelé dostali za svou práci spravedlivou a stabilní výkupní cenu, která pokrývá náklady na udržitelné pěstování. Nákupem výrobků s označením FAIRTRADE tak zákazníci přispívají ke zlepšování životních podmínek drobných pěstitelů v zemích globálního Jihu (takzvaných rozvojových zemích). Kromě odpovídající výkupní ceny dostávají pěstitelé zapojení do systému Fairtrade ještě fairtradový příplatek, který mohou použít k investicím do rozvoje svých farem a svých komunit, a to na základě demokratického rozhodování členů komunity.

(mh)

FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ