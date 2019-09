Prezident Miloš Zeman. FOTO - Haló noviny

Vyšší vyznamenání pro Gotta

Prezident Miloš Zeman připustil, že zpěvákovi Karlu Gottovi udělí vyšší státní vyznamenání, než dříve dostal. Učiní tak ale asi až příští rok. Gott oznámil, že trpí akutní leukémií. Zeman mu popřál, aby s nemocí bojoval.

Prezident řekl, že měl letos s Gottem dohodnutou schůzku v Lánech. »Pak do toho ale přišla zpráva, že má zápal plic. No a když se uzdravil, tak bohužel je teď další zpráva,« uvedl Zeman v závěru cesty v Srbsku. »I vaším prostřednictvím mu mohu popřát, aby bojoval, protože podlehnout nemoci je vždy snadné a bojovat s nemocí někdy vyjde, někdy nevyjde, ale vždycky se to má zkusit,« řekl Zeman.

Na dotaz, zda zváží udělení vyššího státního vyznamenání, než které mu v roce 2009 udělil Václav Klaus (medaile Za zásluhy I. stupně), odpověděl, že s tím bude muset něco udělat. »Ale nejspíš až příští rok. Teď už je ten seznam uzavřený,« řekl.

Karel Gott v roce 2016. FOTO - wikipedia commons

Gott na svém facebooku uvedl, že se u něj před rokem a půl objevila porucha krvetvorby. I přes několik druhů léčby přešlo toto onemocnění v uplynulých měsících v akutní leukémii. »Podstupuji ambulantní léčbu a dojíždím do nemocnice na kontroly, v rámci kterých lékaři sledují můj celkový zdravotní stav,« uvedl Gott.

Na podzim 2015 lékaři Gottovi diagnostikovali nádorové onemocnění mízních uzlin a zpěvák ihned zahájil cílenou onkologickou léčbu, do konce února 2016 absolvoval šest chemoterapií a 18. března oznámil, že nádorové onemocnění vymizelo.

Loni v únoru byl Gott hospitalizován kvůli silné chřipce. Z důvodu nemoci zrušil například vystoupení na plese v Českých Budějovicích i na Česko-Slovenském plese v pražském Obecním domě. Kvůli oslabené imunitě letos zpěvák zrušil svůj červnový narozeninový koncert a následně kvůli zápalu plic zrušil i červencové vystoupení v Liberci.

Gott má na svém kontě skoro tři stovky alb, první je z roku 1965, a desítky milionů prodaných desek. Své poslední album s názvem Ta pravá vydal loni. Populární je nejen v ČR, ale i v Německu či Rusku. Je držitelem řady ocenění.

(ste)