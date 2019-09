Ilustrační FOTO - Haló noviny

VZP mění kartičky

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) mění vzhled průkazů, místo různobarevné bude rubová strana červená. Lícovou stranu s daty o pojištěnci mají všechny pojišťovny v EU stejnou. Pojištěncům je bude měnit postupně, když jim bude končit platnost. Nové průkazy dostanou poštou.

Do konce roku pojišťovna vymění 170 000 kartiček, v příštích letech pak 560 000 ročně. Rubová strana dosud barevně přecházela z červené přes fialovou po modrou. Platit budou spolu s novými ještě několik let až do konce platnosti vyznačeného na průkazu. Nejvíc jich skončí v roce 2024, kdy se obmění asi 4,5 miliony pojištěnců z celkem 5,9 milionů klientů největší zdravotní pojišťovny.

Pro změnu vzhledu se pojišťovna rozhodla v době, kdy jí končila pětiletá smlouva s dodavatelem průkazů. Lícová strana bude i nadále tmavě modrá s vzhledem jednotného Evropského průkazu zdravotního pojištění platný ve všech státech Evropské unie, Evropského hospodářského společenství a ve Švýcarsku.

Nový průkaz platí od 17. září, jeho platnost je deset let. Drobně se mění i varianty průkazů pro občany ze zemí mimo EU, kteří v ČR pobývají nebo pracují. U zelených průkazů pro pracovníky se mění odstín a na rubové straně mizí bílá pole a červený znak pojišťovny. Podobně se mění i žluté průkazy pro cizince z jiné země EU, kteří jsou u VZP registrováni jako u české výpomocné pojišťovny. Platnost obou je jeden rok.

Celkem v ČR působí sedm zdravotních pojišťoven, VZP je největší.

(ste)