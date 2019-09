Ilustrační FOTO - Haló noviny

Komise k privatizaci OKD ladí závěrečnou zprávu

Není vyloučeno, že sněmovní vyšetřovací komise k privatizaci těžební společnosti OKD podá trestní oznámení na někdejší členy vlády za ČSSD Bohuslava Sobotku a Milana Urbana. Týkalo by se prodeje menšinového státního podílu černouhelné firmy v roce 2004.

Potvrdil to včera předseda komise Lukáš Černohorský (Piráti), který zároveň nevyloučil i další trestní oznámení. »Jeden z návrhů, který vyšetřovací komise bude projednávat, je návrh trestního oznámení, který by se dotýkal tehdejších členů vlády, to znamená pana Sobotky i Urbana. Pokud by k tomu došlo, musí to samozřejmě schválit vyšetřovací komise,« řekl Černohorský. Pozdější premiér Sobotka byl v době prodeje minoritního podílu v OKD ministrem financí, Urban ministrem průmyslu a obchodu.

Trestních oznámení by však mohlo být více. »Historie OKD je dlouhá,« podotkl Černohorský. Některý z návrhů by mohl směřovat na neznámé pachatele. »Pokud víme o skutcích konkrétních lidí, zvažujeme variantu na konkrétní osoby,« dodal šéf komise.

Bohuslav Sobotka se případného trestního stíhání neobává. »Vždy jsem jednal v souladu se zákony České republiky a hájil veřejný zájem,« sdělil ve čtvrtek Sobotka serveru Seznam Zprávy. Dodal, že chystané trestní oznámení je politicky motivované.

»Mohu jen opakovat, že jestliže prodáte státní podíl za čtyři miliardy a hned obratem ruky je tento podíl zakoupen za devět miliard, no tak čistý takzvaný vývar je pět miliard a každému člověku se vkrádá podezření, že se na tomto vývaru někdo, nebudu jmenovat, přiživil,« řekl českým novinářům prezident Miloš Zeman, který ve čtvrtek končil návštěvu Srbska.

Zaorálek: Jde o horlivou snahu Černohorského

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD), který byl členem komise do svého jmenování do vlády před dvěma týdny, na Twitteru odsoudil »horlivou snahu Černohorského vyhlásit skandální závěry za každou cenu«. »Komise objevila řadu zajímavých souvislostí, ale nepřinesla zásadní nové informace, které by mohly vést k podání trestního oznámení,« míní. Trestní oznámení považuje za laciné populistické gesto.

Závěrečnou zprávu ze svého vyšetřování má komise předložit sněmovnímu plénu do 12. října. Pokud by se však rozhodla podat trestní oznámení, samotný akt by byl na předsedovi komise a Sněmovna by o tom jen dostala informaci.

Členové komise zkoumali vedle prodeje minoritního státního podílu OKD v roce 2004 také například snížení základního jmění černouhelné společnosti ve druhé polovině 90. let, kterým stát přišel o možnost firmu kontrolovat. Předmětem šetření bylo také plnění závazků nabyvatelem akcií ze smlouvy z roku 2004 a příčiny úpadku OKD a odpovědnosti státních úřadů a osob. Komise chtěla zkoumat rovněž možnost nepovolené státní podpory.

Prodej akcií OKD schválila před 15 lety vláda Stanislava Grosse (ČSSD), státní podíl získala skupina Karbon Invest za 4,1 miliardy korun. Podle státního zastupitelství však byla tehdejší cena podílu nejméně 9,8 miliardy, a státu tak vznikla škoda přes 5,7 miliardy. Soudy v této věci osvobodily znalce Rudolfa Douchu, který vypracoval posudek ohledně ceny státního podílu v OKD, i oba bývalé místopředsedy Fondu národního majetku (FNM) Pavla Kutu a Jana Škurka, kteří měli privatizaci na starosti. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman kvůli verdiktu podal na konci června dovolání k Nejvyššímu soudu.

Podnikatelé Viktor Koláček a Petr Otava, kterým Karbon Invest patřil, prodali OKD po dvou měsících investiční skupině RPG Industries vedené finančníkem Zdeňkem Bakalou. Tehdejší prodejní cena firmy se podle různých zdrojů pohybovala od devíti do 12 miliard korun. Později se majitelem OKD stala firma vlastněná třemi britskými investičními fondy. V roce 2016 se OKD dostala do insolvence, akcie nástupnické společnosti převzala státem vlastněná společnost Prisko.

Otázky Haló novin pro člena vyšetřovací komise Lea Luzara (KSČM)

Hovořit o trestních oznámeních je předčasné

Jak daleko je vyšetřovací komise s přípravou závěrečné zprávy pro Sněmovnu?

Čtvrteční jednání komise nebylo poslední, na dalším bychom měli pokračovat v dočišťování zprávy upravováním formulací tak, aby byla schopná konsensuálního přijetí. Členové komise uplatňují různé důrazy na konkrétní činnosti, které komise šetří. Je to o zájmech jednotlivých skupin, které se zabývaly celou tou obrovskou kauzou, procházející mnoha lety. Někdo klade důraz na její začátek, na 90. léta, někdo dává důraz na ztrátu majority, další naopak na prodej zbytkového podílu, a někdo se velmi zajímá o to, jak společnost ve svém důsledku dopadla. Zájmy jsou různé, proto hledáme kompromis a chceme zprávu dát do podoby přijatelné pro všechny. Aby z ní nevynikal jen jeden velký problém. Hlavně se snažíme popsat roli jednotlivých aktérů této kauzy.

Vyslechli jsme desítky lidí, kteří měli co říci v této věci, a jejich informace ukázaly komisi celý problém, který skončil tak velice neslavně. Ukazuje se, že základ byl založen už v určité naivitě, lhostejnosti, možná i zlém úmyslu v 90. letech. Nebudu jmenovat FNM a všechny ty záležitosti, kdy se podniky rozdělovaly od domácího stříbra až po vcelku nezajímavé podniky postižené krizí, kterých bylo třeba se postupně zbavit. Pak se ukázalo, že opak byl pravdou – z národního stříbra se staly podniky, které neměly šanci přežít. A ty, co byly odsuzovány, začaly vydělávat desítky miliard, což mohl být příklad i OKD, v 90. letech tu byly určité problémy s budoucností uhlí, a pak se ukázalo, že svým nabyvatelům vydělávalo desítky miliard korun, které odváděli z ČR.

Může za celý problém Sobotkova vláda?

Já osobně možná budu hrát roli ďáblova advokáta, ale pro mě osobně je jasné, že vláda Bohuslava Sobotky, které je přičítán významný vliv při prodeji minoritního podílu ve společnosti OKD, musela být podvedena. Jak jsem měl možnost slyšet výroky členů této vlády, tak všem šlo o zachování podniku, udržení sociálního smíru v regionu. Snažili se, aby lidé dostali podnikové byty, všichni to deklarovali a měli činit kroky, aby to tak bylo. K tomu směřovalo rozhodnutí vlády. Věřím, že takto jednali... To, k čemu nakonec došlo, musel být podvod od začátku připravovaný a tlačený k cíli tento podnik vyždímat, rozparcelovat, prodat jednotlivé jeho části a tlačit to k nějakému konci s tím, že jejich majitelé získají obrovský zisk. To vše bude rozpracováno v závěrečné zprávě i s konkrétními údaji.

Jak byste připravovanou zprávu charakterizoval?

Zpráva spíše odkrývá celý ten marasmus, celé to uschlé prostředí, které by někdo chtěl zamést pod stůl. Bude to podle mě hodně zajímavé čtení dokreslující celou situaci 90. let, vazby a propojení různých společností, lidí, kteří sehráli vážnou roli v této kauze a bohužel se v české ekonomice až dodneška točí. Věřím, že závěry komise mnohým otevřou oči.

Tak kdo za to všechno může?

Nelze říci, že by byl jeden zodpovědný. Ano, byl tu nějaký zájem a k němu v určitý okamžik přistupovali lidé a zase se jakoby ztráceli. Jejich nit, která prochází celým případem, se samozřejmě týká některých jmen, cíl byl asi pro všechny postaven na nějakém prospěchu. A můžeme se bavit, jaký to byl prospěch, vůči komu byl, zda byl osobní. Bavíme se také o mnoha pochybeních, zanedbáních, šlendriánech. Nelze říci, že za to může jeden člověk. Je to hromadné selhání orgánů, které měly dozorovat, je to selhání lidí, kteří měli zodpovědnost nějak fungovat, i těch, co to měli připravovat. Řídit se heslem, že cíl světí prostředky, se ukazuje obecně jako cesta do pekel.

V médiích se už hovoří o možných trestních oznámeních...

Já nebudu nic vyvracet ani potvrzovat, je to předčasné, ale jak jsem řekl, závěry komise nebudou jen o jednotlivých jménech, budou o více příbězích, které se k různým jménům váží, a podle mě to bude docela překvapivé i pro ty, kteří se pak budou ke zprávě vyjadřovat.

Marie KUDRNOVSKÁ