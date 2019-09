Pomníky, památníky a omluvy

Hladiny vod kolem aféry se zakrytím sochy maršála Ivana Koněva rozčeřil ruský ministr kultury Vladimir Medinskij, který přirovnal starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře (TOP 09) k vůdci regionální pobočky nacistické strany. Za což se má dle slov českého ministra zahraničí Tomáše Petříčka omluvit. Nicméně ruský ministr jen reagoval na věci, které se kolem sochy Koněva odehrávají již od minulého roku. Nejprve totiž tamní městská část Prahy nechala k soše umístit vysvětlující tabulku, která odkazuje na jiná angažmá maršála Koněva, než je pouze osvobození Prahy, respektive části Evropy. Naráží se zde na fakt, že socha sovětského maršála byla odhalena v roce 1980. Tedy 35 let po válce a podle některých to nebylo ani tak kvůli tomu, že nás osvobodil právě Koněv, ale z důvodu, aby se ukázalo, kdo je u nás pánem po roce 1968.

Zde si musíme jasně říci, že každá socha, každý památník něco symbolizuje. Je tomu tak v každém systému. Často tyto památníky připomínají dobu osvobození od nacistů nebo ještě dávnější historii. V neposlední řadě zde máme také sochy T. G. Masaryka, které připomínají dobu první republiky. Pak zde máme pomníky padlým v obou světových válkách. Nejinak je tomu i jinde v Evropě. Jestliže bychom tedy sochu maršála Koněva odstranili někam do depozitáře, jak někteří prohlašují, tak bychom de facto popřeli osvobození Prahy Sovětskou armádou.

Na celé věci je ale zarážející, že socha Koněva nechávala všechny klidné až do minulého roku. Do té doby relativní ticho po pěšině. Hladinu teprve rozvířila vysvětlující tabulka, která říká, kde se maršál Koněv všude angažoval. Jenže takových tabulek bychom museli na různé pomníky umísťovat poměrně velké množství. V lidských dějinách bylo vždy mnoho kontroverzních postav, které hájili například demokracii, aby poté schvalovali různé války nebo posvěcovali různé zločiny, jako třeba účelový hladomor v Gabunu, který schvaloval Winston Churchill. Pomníky jsou němými svědky oné doby, a i když může být jejich význam různorodý, tak nikdy nedokáže zakrýt to, že maršál Koněv osvobodil část Evropy od nacismu. I díky jemu zde každý z nás může tato slova napsat, a pokud někdo chce tvrdit, že to byl zločinec jen proto, že zasahoval v Maďarsku roku 1956, tak nezná historické souvislosti. Ano, skutečně operaci Vichr velel, ale rozkazy si nevycucal z prstu a navíc šlo o udržení sféry vlivu SSSR v této oblasti. Ostatně něco podobného často dělaly a dělají USA jinde po světě. Tohle nikomu nevadí? Vždyť je to pořád to samé. Abychom se odlišili od minulosti, tak budoucnost odsuneme do neznáma a snažíme se veškeré připomínky své vlastní minulosti vymazat nebo alespoň přetvořit k současnému obrazu geopolitiky.

Nebo je v celé věci ještě něco jiného? Že by pan starosta chtěl sbírat politické body na němé soše? Je to reálně možné, protože se jedná o starostu za pravicovou stranu TOP 09, která je známá svými výpady směrem k Rusku. Co je však ještě možné, je fakt, že socha stojí na poměrně lukrativním místě, které by se dalo využít k nějakým developerským projektům. Jedná se sice o spekulaci, ale když se na to podíváme střízlivýma očima, tak se jedná o věc, která není ojedinělá. Chci věřit, že se v tomto případě jedná o první zmiňovanou možnost.

Zajímavým myšlenkovým experimentem je, že bychom sochu maršála Koněva mohli nahradit například sochou maršála Žukova. Oba dva totiž veleli vojskům, která dobyla Berlín, a posléze přijali kapitulaci Německa. Také by socha maršála Žukova vadila, nebo by zůstala na svém místě bez povšimnutí, tak jako do nedávna socha maršála Koněva? Nevím, ale jisté je to, že na minulosti stejně nikdo nic nezmění. Ani starosta Kolář nebo vysvětlující tabulka, co maršál Koněv dělal po skončení druhé světové války.

Jan KLÁN, předseda OV KSČM Kutná Hora