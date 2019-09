Zdanění hazardu postavené na hlavu

Zdanění hazardu rezonuje českou společností. Cíle jsou v podstatě dva. Tím prvním, kterým regulace před lety začala, bylo snížit dostupnost hazardních her, a tím i negativní dopad na jednotlivce i celou společnost. Druhý je nasnadě – a troufnu si říci, že o něj nyní jde v prvé řadě: získat co nejvíce peněz do státní kasy.

V ten moment se ale bod číslo dva dostává do křížku s bodem číslo jedna, a to dosti výrazně. Pokud chcete mít co nejvíce financí, bývá vám docela jedno, odkud pocházejí. Ušlechtilé cíle jdou bohužel stranou. A to je přesně případ současného boje o vyšší zdaňování loterií. Hrozí, že dojde k samoúčelnému zdanění bez ohledu na společenské dopady hazardu.

Co tím mám konkrétně na mysli? Že existují tři daňové sazby podle stupně nebezpečnosti. Nejvyšší závislost existuje na tvrdém hazardu, který je vysoce rizikový. Střední pak na kurzových sázkách, naprosto nejmenší na loteriích. Když si rodina, od babičky po vnoučata, vyplní a podá Sportku, jednak na ní neprodělá kalhoty a jednak určitě nepůjde skákat z mostu v momentě, kdy byla v přímém televizním přenosu tažena jiná čísla.

I proto plánované nejvyšší skokové zvýšení z 23 na 30 procent u Sportky, losů a dalších podobných her nedává vůbec žádný smysl. Navržené sazby zdanění jsou z mého pohledu v absolutním rozporu s původními cíli ministerstva financí, které veřejně deklarovalo, že míra zdanění se bude řídit společenskou nebezpečností loterií a hazardu. Proč ta změna, na to nechť si každý odpoví sám.

Já bych chtěl uvést ještě jeden zajímavý údaj – ze studie EL Reports 2017, která srovnávala podíl jednotlivých her v EU a ČR. Rozdíly nemohou být více do očí bijící. Posuďte sami: loterie činí v celé EU 62 procent, u nás jen třináct. Losy jako takové 22 versus 3 procenta - samozřejmě že nižší číslo se týká ČR. A tvrdý hazard? Tam je tomu přesně naopak: EU 10 procent, Česká republika 67! Ano, čtete správně.

Přijde mi proto nefér vůči všem provozovatelům loterií, že by byli novými sazbami biti převážně oni, zatímco provozovatelé tzv. beden a tvrdého hazardu jako takového, kde se točí mnohem a mnohem vyšší částky, by si mohli mnout ruce, jak na chudácích »závislácích« zase dokázali vydělat a ještě k tomu »očůrat« stát, co se týče daní…

Petr KOJZAR