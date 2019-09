Co mi vadí

Vadí mně systematické rozdělování společnosti, i když vím, že to je smysl liberálního kapitalismu. Rozdělit lidi stejně, jako to už věděli ve starém Římě, znamená »panovat«. Připomínám ono známé »rozděl a panuj«. Naše společnost se systematicky za sekundování televizí, zvláště té veřejnoprávní a dalších pravicově směrovaných médií, už rozdělila na »babišovce a demokraty«. Ti babišovci, mezi něž přičlenili i KSČM, prý nás chtějí odvést od západního směřování k tomu východnímu, k Rusku a Číně. Musíme prý, jak zaznělo i z úst významných mainstreamových politiků, počkat, až ti staří odejdou, tedy zemřou, anebo už nebudou myslet, a pak tu teprve bude vytoužená svoboda a demokracie, protože Babiše už nebude volit nikdo. Stejně jako komunisty. Co pod onou »demokracií« se myslí, se ovšem nedozvídáme.

Za pokus o další rozdělování vnímám i záměr (?) ministerských dopravců, aby řidiči-senioři nad 65 nebo kolik let neměli přístup na dálnice a zřejmě i na silnice 1. třídy. Prý jsou nebezpeční pro silniční provoz. Ne, teenageři, kteří mají čerstvý řidičský průkaz a způsobují více nehod. Ti se prý jezdit časem naučí, kdežto starci a stařeny zřejmě už nemají naději se naučit cokoli. Řešit současné silniční problémy na úkor jedné skupiny obyvatel pokládám dokonce za zvrácenost. Tentokrát jde o rozdělování »staří-mladí«.

Do stejné kategorie patří i na webu zveřejněný výplod jakési Jolany Jiráskové tvrdící, že má něco společného s Piráty. Není sice mluvčí, jak tvrdí, této strany, ale »pirátské myšlení« je jedině správné. K volbám, podle ní, by se měli připustit jen vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří museli vyvinout mnoho úsilí k vystudování, a proto mají právo rozhodovat. To nevzdělaní či méně vzdělaní nerozumí politice. Jsou prostě primitivové. Zvláště pak lidé z venkova. Proto, když už bychom k volbám pustili i ty méně vzdělané, pak by to museli být jen obyvatelé měst. Vedení strany Pirátů názor paní či slečny Jiráskové prý pobavil, ale neučinilo nic, aby názory této dámy odsoudilo a žalovalo jí za špatnou interpretaci pirátského programu, což pochopitelně může u voličů mít nepříjemný dozvuk. Vlastně se od jejích slov ani nedistancovalo. I to je jakýmsi znamením. Nikoli však nesouhlasu.

A jsme vlastně zpět u »babišovců a demokratů«. Ti »babišovci« musí být odstraněni, vládnout by měli »demokraté«. Pak v Česku bude zřejmě ráj. Prý tak skončíme i s rozdělením společnosti, protože Zeman a Babiš ji údajně rozdělili. Ne tzv. demokratická opozice. Milion chvilek a jeho akce jsou krokem ke svržení těch »nedemokratů«, zrádců odkazu Václava Havla, jeho »pravdy« a lásky«, tedy ve skutečnosti nepravdy a nelásky. Pak přijdou další kroky. A ty už zřejmě »nebudou vůbec sametové«.

Máme se tedy nač těšit.

Josef ŠENFELD, předseda OV KSČM Litoměřice