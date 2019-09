Kvalita vzdělání

Hmm, tak člověk si říká, obzvláště v tejto práci, že už mě nemůže nic překvapit… Ale přesto, vždy něco přijde. Nevím, jak vy, ale já byl z maturity docela vystresovaný. Dělal jsem ji na průmyslovce a měl jsem - kromě jiných předmětů - z dnešního pohledu studentů i tolik opovrhovanou matematiku. Podle mne je to základ logiky, jenže ta se dnes očividně nenosí…

No, ale nechci psát o matematice, fascinuje mne totiž samotné uvažování o maturitě, tedy především to Pirátské. Nějak jsem si myslel, alespoň tedy v době, kdy jsem ji absolvoval, že to je nějaký životní předěl, který něco i znamená. Asi jsem se mýlil, nebo jsem vyrostl holt ve špatné době. Jasně, dnes ji dostane už téměř každý, a ti co náhodou ne, tak demonstrují, proto možná tedy tento návrh, vysoké školy přece potřebují dotace za studenty.

Abych se ale dostal k jádru věci. Piráti prý navrhují, že maturita by byla zcela automatická, nezáleželo by na tom, zda člověk prokáže znalosti nebo zda naprosté neznalosti. Prostě by platilo, že člověk maturitu má a jde jen o to, na kolik procent, to znamená, že když k ní vůbec nepřijdu, mám maturitu s nulou? Cajk, že já se tak stresoval, mohl jsem si dát učňák a dnes se zapsat na nějakou střední či nástavbu, po čtyřech letech bych dostal diplom, byť s nulou, ale maturitu mám…

Trošku mi to připomnělo vtip, bohužel obrázkový, stejně se ho ale pokusím popsat. Student před rokem 1989 u maturity z matematiky má příklad, že musí vypočítat obsah velmi složitého obrazce a napsat výsledek, student v devadesátkách má již tento obrazec se třemi možnostmi, stačí zaškrtnout, student po roce 2000 má již pouhý čtverec, jehož obsah musí vypočítat a student po roce 2010 má onen čtverec a tři možnosti. No a co po roce 2020? Je tam onen čtverec a student má možnost – můžete ho vybarvit libovolnou barvou, pokud vás to tedy neuráží...

Jasně, hodnocení může někomu být nepříjemné, ale smysl prostě má, to chceme, aby třeba řidičák získal každý, i ten, kdo v autoškole neuspěje, jen by tam měl uvedené hodnocení? Nebo zbrojní průkaz? Má na něj nárok každý, jen někdo v něm bude mít uvedeno: »jsem psychicky labilní« či »trefil jsem terč jedenkrát z deseti, a to omylem«?

Můžeme jít ještě dál, proč to nezavést i na doktorském studiu. »Můžete si vybrat - tento doktor splnil testy na 24 procent a tento na 31 procent, pak tu máme jednoho, který splnil na 70 procent. Ten by dokonce prošel. Ale to je za příplatek…«!

Tomáš CINKA