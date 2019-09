Demonstrovat za nezávislost přišly na Den Katalánska statisíce lidí. FOTO - Haló noviny

Statisíce lidí oslavily Den Katalánska

Statisíce lidí se ve středu v Barceloně zúčastnily každoroční manifestace na Den Katalánska, který slaví především přívrženci nezávislosti na Madridu. Policie, jež má často snahu počet účastníků na akcích podhodnocovat, odhadla jejich množství na 600 000.

Shromáždění je dáváno i do souvislosti s očekávaným vynesením rozsudků španělského nejvyššího soudu nad 12 vůdci separatistického hnutí v příštích týdnech. Svátek zvaný Diada připomíná dobytí Barcelony z roku 1714 ve válkách o španělské dědictví. Od roku 2012 je důvodem k pořádání mohutných shromáždění stoupenců nezávislosti Katalánska. Průzkumy veřejného mínění i výsledky posledních voleb ukazují, že přibližně 7,5 milionu obyvatel Katalánska je rozděleno zhruba půl na půl na stoupence a odpůrce odtržení od Španělska. V nejnovějším průzkumu se 48 % dotázaných vyslovilo proti nezávislosti, 44 procent bylo pro.

Úřadující španělský premiér a šéf socialistů Pedro Sánchez se od loňského nástupu k moci snaží zmírnit napětí. Na Twitteru ve středu napsal, že svátek Diada by měl patřit všem Kataláncům, nikoli jen jedné straně. Vybídl zároveň k dialogu v rámci ústavy, harmonickému soužití, respektu a pochopení. Politické strany podporující nezávislost se ještě nedohodly, jak by reagovaly na odsuzující rozsudky nad 12 katalánskými vůdci, kteří uspořádali předloňské referendum o nezávislosti. Některým hrozí až 25 let vězení za vzpouru.

Předseda katalánské vlády Quim Torra uvedl, že takový verdikt by představoval příležitost k dalšímu tlaku na dosažení nezávislosti, ale myšlenku nekonkretizoval. »Cíl nezávislosti by měl být na obzoru této země po vynesení rozsudku,« řekl katalánské televizi. Jiní přívrženci nezávislosti se domnívají, že nejlepší by bylo vyhlásit regionální volby a dosáhnout většího zastoupení v regionálním parlamentu s cílem získat podporu více než poloviny obyvatel Katalánska. Někteří aktivisté obviňují všechny politické vůdce z průtahů, protože mají dojem, že nepodnikají žádné konkrétní kroky k dosažení kýženého cíle. Radikálové zase nedávno vyjádřili svou nespokojenost tím, že házeli odpadky a exkrementy na dveře kanceláří všech separatistických stran, poznamenala agentura AP.

(ava, čtk)