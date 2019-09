Ilustrační FOTO - Pixabay

Britská vláda uklidňuje veřejnost

Po zveřejnění analýzy možných dopadů brexitu bez dohody se britský premiér Boris Johnson i ministři jeho vlády snažili uklidnit veřejnost. Dokument se podle nich zabývá nejhoršími možnými následky a nepopisuje to, co by se pravděpodobně stalo. Vláda prý navíc činí kroky, aby naplnění nejhorších předpovědí zabránila. Opozice ale opět vyzvala vládu, aby hned svolala parlament, který by mohl podniknout další kroky k zablokování brexitu bez dohody.

Johnsonův kabinet v posledních šesti týdnech učinil »významné kroky«, aby zabránil případným problémům, o nichž ve středu publikovaný dokument hovoří, uvedl Michael Gove. On má ve vládě na starosti přípravy a plány na brexit bez dohody. Stejně jako premiér Johnson Gove znovu zdůraznil, že zveřejněný text je »nejpesimističtější« scénář a uvedl, že vláda »tvrdě bojuje« za dohodu s EU. Podobně jako Gove se vyjádřil i ministr obrany Ben Wallace. V analýze jsou prý jen »domněnky«, jejichž cílem je identifikovat možné problémy, aby jim mohla vláda předejít. »Proto utrácíme peníze, abychom udělali spoustu věcí, které tyto domněnky zmírní,« řekl.

Analýzu k operaci Yellowhammer (Strnad), což je označení pro přípravy na variantu odchodu z EU bez »rozvodové« dohody, zveřejnila vláda na základě pondělního hlasování v parlamentu, které ji k tomu zavázalo. Píše se v ní o výrazném zdražení elektřiny, problémech s dodávkami léků a některých čerstvých potravin, značných komplikacích v dopravě přes Lamanšský průliv či nepokojích v Severním Irsku. V dokumentu stojí i to, že následky brexitu bez dohody by »nepoměrně více« zasáhly nízkopříjmové skupiny obyvatel. Pětistránkový dokument s datem 2. srpna 2019 údajně popisuje nejpesimističtější »opodstatněné« předpoklady úřadů. V zásadě se shoduje s materiálem, o kterém už v srpnu informoval list The Sunday Times. Podle novinářky, jež zprávu tehdy přinesla, se ale změnil titulek: zatímco nyní je analýza označena jako nejčernější scénář, tehdy byla nadepsána jako popis »základní« varianty.

Podle mluvčího opozičních labouristů pro otázky brexitu Keira Starmera potvrdila analýza »vážné hrozby«, jaké by brexit bez dohody představoval. Snahu vlády udržet materiál v tajnosti označil za »naprosto nezodpovědnou«. Nyní je podle Starmera »více než kdy dříve« důležité, aby vláda povolala zpět poslance, kteří jsou od noci na úterý až do 14. října na nucené přestávce. Dřívější zahájení zasedání parlamentu by poslancům dalo možnost »podrobit tyto dokumenty podrobné analýze a přijmout potřebné kroky k zastavení brexitu bez dohody«, vysvětlil Starmer.

Vynucená přestávka v zasedání britského parlamentu je nezákonná. K tomuto závěru dospěl ve středu skotský odvolací soud, který tak zvrátil rozhodnutí soudu nižší instance. Vláda se kvůli tomuto středečnímu verdiktu obrátila na britský nejvyšší soud, který již termín projednání kauzy stanovil na příští úterý. Zato v Belfastu soud zamítl stížnost, podle které by případný brexit bez dohody odporoval Velkopáteční mírové dohodě z roku 1998, jež ukončila sektářské násilí v Severním Irsku. Stěžovatelé už oznámili, že se odvolají. Británie dosud nepřišla s novými funkčními návrhy, které by oživily šanci na přijetí brexitové dohody. Řekl to předseda Evropského parlamentu (EP) David Sassoli po jednání šéfů parlamentních politických skupin s hlavním brexitovým vyjednavačem EU Michelem Barnierem. EP chystá rezoluci odmítající schválení dohody bez tzv. irské pojistky, což prosazuje Johnson. Parlament ale podporuje možný případný návrat k původní variantě tohoto opatření, které by se vztahovalo jen na Severní Irsko a nikoli zbytek Británie.

(ava, čtk)