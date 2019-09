Ilustrační FOTO - Haló noviny

Migranti z Turecka

Za posledních 24 hodin dorazilo z Turecka na řecké ostrovy Rhodos, Lesbos a Samos 427 migrantů, napsala DPA s odvoláním na řeckou pobřežní stráž.

V tzv. registračních centrech na ostrovech Lesbos, Chios, Samos, Leros a Kos, které byly původně dimenzovány na zhruba 6300 lidí, nyní přebývá více než 20 000 osob. Další 4000 lidí jsou ubytovány v menších táborech a bytech. Na základě dohody Evropské unie s Ankarou z roku 2016 mohou být všichni migranti, kteří vstoupí na řecké území z Turecka, vráceni zpět v případě zamítnutí jejich žádosti o azyl. Tato rozhodování jsou však v Řecku kvůli nedostatku personálu zdlouhavá. Nová konzervativní vláda, která je u moci od července, slíbila, že proceduru urychlí.

Podle zprávy Mezinárodní organizace pro migraci z konce srpna letos do Evropy přes Středozemní moře dorazilo přes 46 000 migrantů. Největší podíl - přes 23 000 - zamířil právě do Řecka, zatímco do Španělska doplulo kolem 15 000 lidí, do Itálie necelých 5000.

(čtk)