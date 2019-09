Ilustrační foto - wikimedia commons

F-35 do Polska

Ministerstvo zahraničí USA ve středu oznámilo, že schválilo prodej 32 nejnovějších stíhaček F-35 v hodnotě 6,5 miliardy dolarů (153 mld. Kč) do Polska. Konečná cena ale bude záviset na více faktorech, bude se o ní teprve jednat, uvedl polský ministr obrany Mariusz Blaszczak.

»Nejdůležitější kontrakt v dějinách polských ozbrojených sil je čím dál blíž!« napsal Blaszczak na Twitteru. Varšava ještě čeká na souhlas Kongresu, ale už přistupuje k vyjednávání o ceně. Poláci si chtějí stíhačky pořídit i s balíkem potřebné logistiky a výcvikem. Otázkou zůstává, zda si stroje pořídí se zapojením svého průmyslu do offsetových programů, nebo bez toho. AFP uvedla, že po oznámení amerického ministerstva zahraničí o záměru vlády prodat stíhačky Polsku má Kongres 30 dní na vyjádření případného nesouhlasu, ale to už se desítky let nestalo. Transakce zvýší napětí ve vztazích s Moskvou, i když americká diplomacie Kongres ujistila, že prodej letadel F-35 Polsku by neměl změnit rovnováhu sil v regionu, uvedla AFP.

Ministr Blaszczak koncem května oznámil, že Polsko požádalo o nákup 32 stíhaček F-35 včetně potřebné logistiky a výcviku polských pilotů. Tento krok podpořil prezident Andrzej Duda při červnové návštěvě v Bílém domě. Během ní nad oběma prezidenty přeletěla jedna stíhačka F-35. Varšava na začátku roku koupila americké raketomety HIMARS a loni uzavřela smlouvu na protiraketové střely Patriot. Koncern Lockheed Martin podle polské televize slibuje, že v roce 2024 by Polsko mohlo získat první čtyři stíhačky F-35 určené k výcviku polských pilotů v USA. O dva roky později by mělo následovat 12 až 16 strojů pro první letku. Zbývající stíhačky by měly být poskytnuty do roku 2030.

(čtk)