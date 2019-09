Basketbalisté porazili Polsko a budou hrát o 5. místo

Čeští basketbalisté na mistrovství světa v Číně porazili 94:84 Polsko a v sobotu si zahrají o páté místo proti Srbsku. Výběr trenéra Ronena Ginzburga, který na šampionátu startuje v samostatné historii poprvé, má už nyní jistotu, že minimálně vyrovná nejlepší československý výsledek a v konečném pořadí předčí pětinásobné šampiony z USA.

Češi měli za sebou středeční čtvrtfinále s Austrálií, Polsko neúspěšně bojovalo o semifinále se Španělskem už v úterý. »Moji hráči pokaždé ukazují lví srdce. Po včerejší prohře jsme měli druhý zápas v druhém dnu, Poláci měli den volno a hrát takhle? Je to úžasné,« řekl Ginzburg.

»Tohle je tak skvělá parta hráčů a lidí, že tam nechají všechno. Píšeme dějiny, to je krásné. Rozhodlo srdce, ofenzivní výkony, dokázali jsme něco, co nikdo nečekal. Skončili před USA, poslali domů Řecko, Turecko... Prostě úžasné,« dodal izraelský kouč.

Největší zásluhu na dnešním vítězství měl Vojtěch Hruban, který byl nejlepším střelcem týmu a se ziskem 24 bodů a 12 doskoků zaznamenal double double. Podobně na tom byl i Tomáš Satoranský s bilancí 22 bodů a 12 asistencí. Dalších 21 bodů přidal Jaromír Bohačík.

»Tenhle tým ukázal morál. Řekli jsme si, že prostě chceme bojovat o nejlepší umístnění českého a československého basketbalu. A to se nám podařilo. Myslím, že se zase ukázala týmovost. Je to o tom, že když se nedaří jednomu, je tam druhý, který mu pomůže,« řekl Satoranský.

Češi se dostávali do hry pomaleji a v úvodu bylo vidět, že Poláci měli po neúspěšném čtvrtfinále o den delší volno. Trenér Ginzburg proto už od začátku posílal na hřiště i hráče, kteří se v dosavadním průběhu na palubovku příliš nedostali. Čeští reprezentanti v první čtvrtině nabrali devítibodovou ztrátu, ale o přestávce už vedli a po pauze si vypracovali až jedenáctibodový náskok.

Poláci však postupně dokázali ztrátu smazat a jejich odpor zlomil až necelé tři minuty před koncem trojkou na 84:79 Hruban, který v zápase proměnil čtyři ze sedmi pokusů za tři body. Ještě lépe na tom byl s pěti úspěšnými pokusy z osmi Bohačík. Českému týmu k vítězství pomohla i převaha 41:27 na doskoku.

Češi proti Polsku navázali na dvě výhry ze srpnové přípravy z Prahy i z Hamburku. »Z té přípravy jsme věděli, že jsme lepší tým. Vlastně celý turnaj už nás s nimi srovnávali s tím, jaké byly ty naše postupy turnajem podobné. Na druhou stranu jsme věděli, že my jsme museli vyřadit Řecko, Brazílii, Turky a oni koho? Venezuelu. Takže jsme věděli, že je chceme nechat za sebou. Byla to další motivace navrch, která nám pomohla k tomu, abychom do toho zápasu dneska dali spoustu energie,« uvedl Hruban.

O páté místo si čeští basketbalisté zahrají proti Srbsku. Stříbrní medailisté z minulého šampionátu si dnes poradili 94:89 s obhájci titulu i pětinásobnými mistry světa Američany a odsoudili je k nejhoršímu umístění v historii.

Skupina o 5. - 8. místo (Šanghaj):

ČR - Polsko 94:84 (23:23, 43:35, 64:63)

Sestava a body ČR: Hruban 24, Satoranský 22, Bohačík 21, Balvín 9, Kříž 0 - Peterka 9, Pumprla 5, Šiřina 3, Auda 1, Schilb, Vyoral a Palyza všichni 0.

Nejvíce bodů Polska: Waczyňski 22, Slaughter a Kulig po 12, Ponitka 11.

Fauly: 17:18. Trestné hody: 15/11 - 18/15. Trojky: 13:9. Doskoky: 41:27.

Další program (Peking):

Pátek 13. září - semifinále:

10:00 Španělsko - Austrálie,

14:00 Argentina - Francie.

Sobota 14. září:

O 7. místo: 10:00 USA - Polsko, o 5. místo: 14:00 Česko - Srbsko.

Neděle 15. září:

10:00 o 3. místo, 14:00 finále.

(red)