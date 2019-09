FOTO - Pixabay

Pařížští dopraváci odmítají nižší penze

Cestující v městské hromadné dopravě v Paříži v pátek ráno čelili chaosu kvůli nejrozsáhlejší stávce v dopravním podniku za posledních 12 let.

Zcela nefungovalo deset ze 14 linek metra, další byly otevřené jen částečně, napsal deník Le Parisien. Omezeně jezdily i příměstské rychlovlaky, autobusy a tramvaje. Zaměstnanci dopravního podniku (RATP) tak protestovali proti vládnímu návrhu důchodové reformy.

Stávka v dopravním podniku vedla také ke komplikacím na silnicích. V okolí francouzské metropole vznikly kolem osmé hodiny ráno zácpy v celkové délce asi 275 kilometrů.

Mnoho Pařížanů tak raději zvolilo jiný způsob dopravy. »Do práce dnes jdu pěšky, v ulicích strávím nejméně čtyři hodiny,« řekl včera agentuře Reuters jednadvacetiletý pracovník restaurace na západě Paříže.

Kvůli stávce raketově vzrostla cena alternativní taxislužby Uber. Společnost RATP jako kompenzaci cestujícím nabídla zdarma jízdy na sdílených koloběžkách nebo kolech a proplacení části účtu za parkování nebo spolujízdu, informovala agentura AFP.

Stávka zaměstnanců RATP byla prvním z očekávaných protestů proti reformě důchodů, kterou plánuje vláda prezidenta Emmanuela Macrona. Vzniknout má nový univerzální bodový systém penzí místo současných 42 různých režimů. Návrh vlády z letošního června také například mluví o uvalení daní na ty, kteří vydělávají více než 11 000 eur měsíčně. Nejzásadnější je ale zvyšování věku odchodu do důchodu. Lidé odcházejí do penze okolo šedesátky. Vláda by teď chtěla tuto hranici posunout o dva až tři roky. Argumentuje, že Francouzi se dožívají vyššího věku. Průměrný obyvatel Francie se dožívá osmdesátky a důchod tedy pobírá zhruba dvacet let. Tato argumentace je přijímána v odborovém hnutí různě. Některé odbory tvrdí, že jde o nezbytnost, aby se důchodový systém nedostal do schodku. Ten prý hrozí už v příštím roce. Většina odborů však protestuje, spočítala, že reforma by vedla ke snížení důchodů pracovníků společností. Platí to i o RATP.

Proti vládnímu záměru budou v pondělí protestovat svobodné profese jako lékaři, advokáti, piloti a podobně. Další demonstrace odborů se čekají 21. září a 24. září.

(čtk)