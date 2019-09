FOTO - Pixabay

Koalice se shodla: 1500 korun všem

Vládní koalice se dohodla na růstu platů ve veřejné sféře v příštím roce. Všichni dostanou navíc 1500 korun do tarifů, zrušena bude nejnižší tabulka tarifů, která se týká nejhůře odměňovaných profesí, například kuchařek.

»Jediné procentuální navýšení zůstává u pedagogů a všichni ostatní dostanou pevnou částku,« shrnul výsledek dohody premiér Andrej Babiš (ANO) s tím, že dojde též ke zrušení nejnižší tarifní tabulky.

Nárůst bude znamenat pro státní rozpočet zhruba dvě miliardy navíc. »Budu dělat úpravy návrhu státního rozpočtu,« potvrdila ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) s tím, že při přípravě návrhu s možným nárůstem částky na platy počítala v rezervě.

Stínová ministryně práce a sociálních věcí KSČM Hana Aulická Jírovcová neskrývala s koaličním kompromisem spokojenost. »KSČM to vnímá jako velice rozumný kompromis. Jsme spokojení, že se vláda rozhodla pro pevnou částku všem, neboť si takto polepší nejvíce ti, kteří to nejvíce potřebují. A i částka 1500 korun se nám zdá v této chvíli optimální,« řekla Haló novinám Aulická Jírovcová.

Férová dohoda

Páteční dohodu o růstu platů uvítal i šéf Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. »Ti, kteří jsou nejhůře odměňováni, dostanou největší přidání a budou to přidání velmi významná. Myslím si, že to je férová dohoda,« řekl Středula. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) dohodu označila za velký úspěch vládních stran, se kterým jsou všichni spokojeni. Dodala, že nízkopříjmoví zaměstnanci na tom budou »nejlépe v historii«. Předseda koaliční sociální demokracie a ministr vnitra Jan Hamáček označil výsledek jednání za dobrý kompromis.

Celkově platy v rozpočtu tvoří po důchodech druhou největší sumu, podle Babiše překročí částka 300 miliard korun.

Ve veřejném sektoru pracovalo na konci loňska 640 700 lidí - učitelů, hasičů, zdravotníků, úředníků, policistů a dalších profesí. Průměrný plat se dostal na 35 437 korun. Proti roku 2017 se zvedl o 10,8 procenta.

V návrhu rozpočtu, který ministerstvo financí poslalo na konci srpna vládě, je na platy vyčleněno 224,8 miliardy korun pro 474 785 míst.

O minimální mzdě nejasno

Koalice se nezabývala růstem minimální mzdy. Podle Babiše bude debata o ní pokračovat na pondělním jednání tripartity.

Odbory také ještě čekají na dohodu o platech učitelů, téměř deset procent chtějí do tarifů, tedy do základu příjmu. Vláda prozatím souhlasí s přidáním deseti procent, podle ministryně financí ještě ale není jasné, kolik z toho do tarifů. »Objemově to bude deset procent, jak bylo přislíbeno, tak s tím počítá i rozpočet,« konstatovala Schillerová. Později dodala, že učitelé uvidí na výplatních páskách průměrně 3684 korun navíc.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) chce po dohodě o mzdách, kterou vítá, jednat ještě na poslední chvíli o navýšení peněz pro tzv. živou kulturu v regionech. Bojí se, že kraje nebudou mít na navýšení platů, krok by tak podle něj mohl znamenat konec některých zařízení či projektů. »Co požaduji po vládě, je naplňování závazku, že platy v kultuře mají být na úrovni platů v sociálních službách a školách,« řekl novinářům. Sumu, o kterou žádá a o které hovořil s premiérem, nechtěl přiblížit.

(ste)