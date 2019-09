Karolína Plíšková zvládla v Čeng-čou za jediný den vyhrát dva zápasy. FOTO - archiv

Za jeden den v semifinále

Tenistka Karolína Plíšková postoupila na turnaji v Čeng-čou v pátečním nahuštěném programu do semifinále. Po úspěšné dohrávce odloženého duelu druhého kola s Polonou Hercogovou porazila následně ve čtvrtfinále Američanku Sofii Keninovou 6:4, 4:6, 6:1 a pošesté v sezoně s zahraje o účast ve finále. Její soupeřkou bude Ajla Tomljanovicová z Austrálie.

První nasazená Plíšková zvládla od středy rozehraný duel se Slovinkou Hercogovou dotáhnout bez ztráty gamu. Po propršeném čtvrtku, kdy se hráčky na kurt vůbec nedostaly, jí dnes dohrávka vyšla ideálně. I když musela odvracet pět setbolů, pěti vyhranými gamy skóre otočila. Zápas, který byl kvůli dešti přerušen za stavu 6:3, 2:5, vyhrála 6:3, 7:5.

»Myslím, že pro mne bylo lepší, že se to ve středu nedohrávalo. Tehdy nebyly podmínky zrovna perfektní, bylo chladno, po dešti. Dneska bylo tepleji a hra byla rychlejší,« vypočítala Plíšková výhody, které jí hrály do ruky.

Proti šesté nasazené Keninové, která postoupila z druhého kola už ve středu, pak světová dvojka v Číně bojovala téměř dvě hodiny. První set díky jednomu úspěšnému brejku za 45 minut získala 6:4, ve druhém ale náskok neudržela a dvěma prohranými servisy v závěru dovolila soupeřce vyrovnat.

»Trochu jsem ztratila koncentraci. Asi to vůbec nemuselo dojít do třetího setu, kdybych zvládla zůstat soustředěná a hrála tak, jako předtím. Pak jsem to ale hodila za hlavu a začala od nuly,« řekla. Koncovku zápasu už měla Plíšková opět pod kontrolou a Keninovou porazila i ve čtvrtém vzájemném duelu.

(čtk)