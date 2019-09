Co ještě v pátek schválila Sněmovna

Konec dohadů: EET se rozšíří

Elektronická evidence tržeb se rozšíří také na obory, které jí dosud nepodléhaly. Sněmovna totiž včera i přes nesouhlas opozice přehlasovala senátní veto a stvrdila vládní novelu zákona o EET, která změny přináší.

Pro rozšíření EET bylo 104 poslanců ANO, ČSSD a KSČM, potřeba bylo nejméně 101 hlasů. Novela umožní mj. malým podnikatelům s hotovostními tržbami do 600 tisíc korun evidovat tržby v off-line režimu pomocí papírových účtenek. Vláda navrhovala limit 200 000 Kč, poslanci ho však zvýšili. Evidenci tržeb nebude podléhat předvánoční prodej ryb od 18. do 24. prosince v takové provozovně, kde se uskutečňují pouze takovéto tržby.

Na návrh vlády se do nejnižší sazby DPH přesouvá např. vodné a stočné, stravovací služby, úklidové práce nebo domácí pečovatelské služby, které dosud spadají do sazby 15 procent. Nejnižší sazbě budou podléhat i služby, které jsou v základní sazbě 21 procent. Z nejvyšší do nejnižší sazby se přesouvá točené pivo. Novela obsahuje i přesun audioknih a elektronických knih do 10procentní sazby DPH z nynějších 21 procent.

Vláda hájí EET argumenty o narovnání podnikatelského prostředí a o lepším výběru daní. Novela zákona o EET především reaguje na předloňské rozhodnutí Ústavního soudu, který část zákona zrušil. Evidence začala platit 1. prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení. Od března 2017 je povinná pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu.

Jednotná jízdenka na dráze

Cestující budou zřejmě moci na železnici využívat jednotnou jízdenku, i když využijí vlaky různých dopravců. Umožní jim to systém jednotných jízdenek na dráze. Nyní si cestující musí kupovat v případě přestupů mezi vlaky různých dopravců více jízdenek.

Možnost členských států zavést systém jednotné jízdenky zavádí evropská směrnice. Cenové předpisy pro jednotnou jízdenku bude vydávat ministerstvo financí. Systém má být hotov do roku 2020. Zavedení a pětiletý provoz systému jednotných jízdenek má stát 254 milionů korun a využívat ho budou muset všichni dopravci, kteří jezdí na základě objednávek státu a krajů. Dobrovolně se k němu budou moci připojit dopravci i na tratích, na kterých jezdí na vlastní komerční riziko.

Místopředsedkyně hospodářského výboru Květa Matušovská (KSČM) uspěla s požadavkem, který umožní železniční správě nařídit různým dopravcům, že musí víc vlaků spojit do jednoho. Podmínkou je, že to bude technicky možné. Mělo by se to týkat hlavně vytížených železničních koridorů. Přijatý návrh místopředsedy výboru Martina Kolovratníka (ANO) má usnadnit kácení stromů v okolí dráhy. Její provozovatel, hlavně SŽDC, bude mít právo odstraňovat a oklesťovat stromoví a jiné porosty ohrožující bezpečnost nebo plynulost drážní dopravy, pokud tak po předchozím upozornění neučinil vlastník dřevin. Stromovím ohrožujícím bezpečnost nebo plynulost dopravy budou stromy, které při svém pádu mohou zasáhnout do průjezdu dráhy. Prošel i další Kolovratníkův návrh, aby se Správa železniční dopravní cesty přejmenovala na Správu železnic.

Za výměnu operátora bude nižší pokuta

Pokuta za přechod k jinému mobilnímu operátorovi se zřejmě sníží a zkrátí se i lhůta pro převod telefonního čísla. Předpokládá to novela o elektronických komunikacích. Změny mají vést k větší konkurenci mezi operátory a v konečném důsledku pomoci k poklesu cen.

Pokuta za přechod k jinému mobilnímu operátorovi klesne podle novely z 20 procent na pět procent z ceny, kterou ještě zbývá zaplatit do data, kdy smlouva skončí. V případě ukončování smlouvy na dobu určitou by lidé po třech měsících jejího trvání nehradili nic. Doba pro převedení čísla při změně mobilního operátora se zkrátí z deseti zpravidla na dva pracovní dny. Zákazník by při přechodu ke konkurenci také nemusel kontaktovat svého dosavadního operátora. Novelu Sněmovna schválila 164 hlasy ze 165 přítomných.

(ku)