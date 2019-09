FOTO - Pixabay

Malá vodní díla bez zbytečného papírování

Malá vodní díla a terénní úpravy sloužící k zadržování vody v krajině by mohly do budoucna vznikat pouze na ohlášení vodoprávnímu úřadu a nebudou vyžadovat obvyklé stavební řízení.

Počítá s tím novela poslanců ČSSD, ANO, KSČM a SPD. Norma, kterou včera schválila Sněmovna, se bude vedle terénních úprav týkat i vodních děl o rozloze do dvou hektarů a výšky hráze do 2,5 metru. »Podporujeme usnadnění výstavby malých vodních děl, protože i tímto krokem pomáháme řešit kalamitní situaci se suchem a zadržováním vody v krajině. Má to být vstřícný krok pro ty, kteří se je rozhodnou budovat,« řekla Haló novinám poslankyně Marie Pěnčíková, stínová ministryně KSČM pro životní prostředí.

Předkladatelé chtějí zjednodušit vznik opatření, která by v krajině pomáhala zachycovat vodu. Návrh vychází ze záměru, který loni v létě předložil ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). Původně navrhovanou výšku hrází dolní komora o jeden metr zvýšila a také přesunula povolovací proces ze stavebního do vodního zákona.

K požadovaným dokumentům pro ohlášení se bude přikládat mj. závazné stanovisko orgánu územního plánování. Územní rozhodnutí ani souhlas se vydávat nemá. K ohlášení vodního díla i terénních úprav nemá být nutné závazné stanovisko orgánu ochrany životního prostředí, pokud nepůjde o zvláště chráněná území, např. národní parky, chráněné krajinné oblasti nebo rezervace. Někteří poslanci toto ustanovení kritizovali.

Návrh podle nich vyřazuje z rozhodování orgány ochrany životního prostředí. Podle zpravodaje zemědělského výboru Karla Turečka (ANO) však povolování podle vodního zákona znamená, že se k záměru bude vyjadřovat referát životního prostředí u příslušného vodoprávního úřadu. Stejně se vyjádřil ministr Toman, který řekl, že poslanecký návrh je v souladu s vládním prohlášením.

(ku)