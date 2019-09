Možný scénář

Četla jsem názor, že spor o pražskou sochu sovětského maršála-osvoboditele I. S. Koněva je snahou nikoli změnit historii, ale vytěsnit ji. Jsem přesvědčena, že jde o oboje – u části občanů o změnu historie, u jiných o její úplné vytěsnění, jako že vůbec nebyla. Oboje je špatně.

Čtvrteční projednávání bodu »Koněv« na zastupitelstvu pražské šesté městské části bylo velmi náročné, dlouhé a plné emocí. Nenávisti, demagogie a lží tam bylo vrchovatě. Příkladně zastupitel Oldřich Kužílek (STAN) nelenil připravit si na doplnění svého výstupu několikaminutový rozhlasový rozhovor se »známou firmou« Jakubem Jandou (z nějakého toho think-tanku Evropské hodnoty). Pan zastupitel měl potřebu přesně vyjádřit, jaké že to »evropské hodnoty« teď budeme vyznávat, zřejmě hodnoty reinterpretace dějin. Dále vytáhl záběry Čs. televize z odhalení Koněvovy sochy v roce 1980, přičemž na strnulých obličejích účastníků dokladoval, jak to celé bylo, prý, chladné. A na závěr se nevkusně otřel o bývalého zastupitele za KSČM na šestce Ivana Hrůzu. Došlo tedy i na osobní invektivy.

Ten, kdo celou kauzu rozdmýchal a eskaloval, byl starosta Prahy 6 Kolář. Proto mě potěšilo, že někteří pravicoví zastupitelé (levice na šestce zastoupena není) mu za avanturismus umyli hlavu. Osobně se také domnívám, že ruský ministr kultury mohl být zdrženlivější, protože jeho výrok vložil do rukou další munici těm, kteří chtějí Koněva, a s ním i rudoarmějce dehonestovat.

Část společnosti má evidentní zájem na tom, aby se potlačila, snížila, utlumila památka na boj proti fašismu a na osvobození, a naopak, aby se zveličily všechny poválečné průšvihy, ovšem jen na straně někdejšího Sovětského svazu, což se v hlavách veřejnosti má spojit se soudobým Ruskem.

Přítel, který to celé sleduje, mi napsal esemesku: »Vše je to o dokončení změny poválečného uspořádání v Evropě a postupném zvyšování vlivu Západu, zvláště Německa. Začalo to stříháním drátů, pak smlouvou, zřizováním hřbitovů poraženým německým vojákům, účastí části politického spektra na srazech sudeťáků, sundáváním, ničením či přemisťováním pomníků, obsahovými změnami v poslání některých muzeí, útoky na vlastenecké organizace atd., a tak se salámovou metodou zkouší, co je ještě možné. Jak byl Edvard Beneš předvídavý!«

Já dodám – v Praze již zmizela z torza budovy Staroměstské radnice (sic!) deska vyjadřující dík Rudé armádě, která přijela na pomoc bojující Praze. A nyní se »jen« přemístí socha vojevůdce velícího vojskům, jež rozhodující měrou porazila hitlerovské Německo na hlavu. Za několik let, za desetiletí se možná naši vnuci a pravnuci dozvědí ve škole, že Německo nezačalo druhou světovou válku a není za žádné zločiny proti lidskosti zodpovědné, zato Rusové – ti ano. A pak může dojít i k odstraňování pamětních desek připomínajících padlé hrdiny Českého národního povstání proti fašismu.

Tento možný scénář by si měl promítnout v mysli každý slušný člověk a podle toho konat.

Monika HOŘENÍ