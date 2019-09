Změny jsou a budou

Senioři si polepší o 900 Kč. Na důchody by mělo v příštím roce v České republice připadnout zhruba 509 miliard korun. Je to poměrně vysoká částka, kterou si však naši senioři rozhodně zaslouží. Je však také realitou, že se zdražují potraviny, energie i bydlení. Nově připravované zdanění např. kotelen, které si lidé pořídili v bytových domech, jim vytahá další peníze z kapes. Nejde jen v tomto případě o města, ale i obce, kde centrální zdroje tepla vůbec nejsou. Omezení daňového zvýhodnění těchto kotelen by tak občany velmi zatížilo. Cena plynu by se pro ně stala nevýhodná. Jde také o to, že společenství vlastníků bytových jednotek do těchto kotelen investovalo nemalé částky. V obcích je takovýchto bytových domů spousta. Lidé, kteří v obcích trvale žijí, mají i další problémy. Celková vybavenost obcí značně pokulhává. Chybí i dostatečné zajištění dopravy do větších měst k lékaři, do škol i zaměstnání. Není přece cílem lidem působit další nepříjemnosti. Některé formy zdražování, např. u potravin, ovlivňují i povětrnostní podmínky a dovedeme jistě pochopit, že počasí zemědělci, pěstitelé ani chovatelé nedokáží ovlivnit. Ale tam, kde záleží pouze na rozhodnutí státu, bychom se měli snažit lidem život usnadnit a ne znepříjemnit.

V poslední době se chystají i další změny. K zamyšlení je i zdanění hazardu. Hrací automaty, které vytahují lidem doslova peníze z rodinných rozpočtů, je samozřejmě správné zdanit co nejvíce. Mohli bychom uvést stovky příkladů, kdy rodina doplácí na závislost svého člena, který tráví u tvrdého hazardu spoustu času. Z rozhovorů s lidmi vyplývá, že zdražení loterií je postihne vzhledem k předpokládanému zvýšení jejich zdanění. Dovedete si představit babičku, která desítky let sází sportku, že je závislá na hazardu? Já tedy rozhodně ne. Vyplnit a podat Sportku, na které nikdo nezkrachuje ani neohrozí rodinný rozpočet, je dlouhodobě lidová zábava. Pokud dojde ke zvýšení daní z loterií, provozovatelé je logicky zdraží. Koho to postihne? Zas jen řadového občana a u Sportky většinou ty starší. Radost z výhry navíc má zkazit i zdanění výher. Připadá vám to nelogické? Lidem také. Poukazují na ty, kteří vlastní kasina a provozují tzv. bedny, kde by stát mohl zajisté zvýšením daní získat dvakrát. Poprvé zdaněním a podruhé tím, že by odpadlo léčení závislosti na hazardu. Na sportce závislost rozhodně nevzniká, což deklarují i odborníci.

Myslím, že největším problémem je, že veškeré zvyšování cen postihne řadové občany a naši miliardáři se oprávněně usmívají. Jejich příjmy naopak vzrůstají.

A ještě na okraj, pokud se člen ČSSD Dolínek rozhodl zaútočit na místopředsedu Poslanecké sněmovny ČR Vojtěcha Filipa, naskýtá se otázka: tento rádoby člen ČSSD to činí v sounáležitosti s pravicí, bez podpory své rodné strany, evidentně v kooperaci s těmi, proti kterým by levicová ČSSD měla vystupovat. Opomenout nelze ani jeho účast a »žalostné výkřiky« na demonstraci Milionu chvilek. Kam bychom došli, kdyby člověk, ať už je to poslanec či místopředseda Poslanecké sněmovny ČR, nemohl vyjádřit svůj vlastní názor? Myslím, že o politice Petra Dolínka se v poslední době dá říci jediné: měl by si ujasnit, kam vlastně patří. Do levicové politické strany, za kterou se ČSSD deklaruje, patrně rozhodně ne. Jeho názory v poslední době velmi souzní s pravicí.

Emil PERNICA, zastupitel města Blansko a předseda OV KSČM