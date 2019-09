FOTO - Pixabay

Hračky pro Zakarpatskou Ukrajinu

Již dvanáct let trvá partnerství Kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny, spolupráce mezi oběma regiony zahrnuje celou řadu aktivit, ať už jde o školství, zdravotnictví, veřejnou správu nebo třeba policii či hasiče.

Počet realizovaných projektů se blíží ke dvěma stům. Ale není potřeba vždycky jen čekat, co krajský úřad vymyslí a připraví. V roce 2018 po návštěvě zastupitelů na Zakarpatí vyhlásil Okresní výbor KSČM Jihlava sbírku hraček, k níž se samostatně připojila i radnice města Brtnice - a odezva byla neuvěřitelná, plyšáky, hrami, sportovním náčiním, výtvarnými potřebami, panenkami a autíčky se podařilo vybavit hned několik mateřských školek.

Letos z podnětu Jihlavy zorganizoval Krajský výbor KSČM Vysočina další sbírku, tentokrát knih pro děti a mládež. V družebních školách se s výukou češtiny začíná na různých stupních, kraj v rámci spolupráce přispívá na výuku - lektory, učebnice a slabikáře, ale k jinému čtení se žáci a studenti dostávají jen obtížně.

K výzvě se opět přidala i Brtnice, ale třeba i Levicový klub žen z Mladé Boleslavi, a je úžasné, kolik lidí se rozhodlo přispět, naplněné krabice úplně zarovnaly kancelář krajské koordinátorky. Dárci přinesli leporela, skládačky, časopisy a nejrůznější knížky, nové nebo třeba i po dětech a vnoučatech, starší, ale v dobrém stavu.

Krajský úřad po dohodě zajistí jejich rozdělení a předání a jsem přesvědčena, že dárky přinesou hodně radosti, tak jak to má být. Všem, kdo se rozhodli pomoci, patří obrovský dík! Komunisté jsou na Vysočině v tomto volebním období v opozici, ale to neznamená, že nejsme vidět a slyšet. Mimochodem – co vymyslíme na příští rok?

Helena VRZALOVÁ, zastupitelka Kraje Vysočina