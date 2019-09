Basketbalisté nestačili na Srbsko a na MS skončili šestí

Čeští basketbalisté zakončili úspěšné vystoupení na mistrovství světa v Číně porážkou 81:90 se Srbskem a obsadili konečné šesté místo. Při první účasti na šampionátu v samostatné historii tak vyrovnali nejlepší výsledek československé reprezentace, kterým bylo šesté místo z roku 1970.

"Byl to pro nás úžasný turnaj. To, že se nám podařilo propracovat až do tohoto zápasu a fáze turnaje, je neskutečné. Každý chce turnaj končit vítězstvím. V první půli jsme ukázali, proč jsme se sem dostali, ale ve druhé půli ukázali zase oni, proč jsou tak skvělý tým. Bogdanovič ukázal, proč je asi nejlepším hráčem na turnaji," řekl rozehrávač Tomáš Satoranský z Chicaga.

Výběru trenéra Ronena Ginzburga dnes vyšel skvěle první poločas, v němž vedl až o 13 bodů, a do kabin odcházeli Češi s devítibodovým náskokem. Stejně jako ve čtvrtfinále s Austrálií ale rozhodla třetí čtvrtina, do které Srbové vstoupili s výrazně větším nasazením a českým hráčům se navíc přestalo dařit střelecky.

"Zase jsme mačkali citrón a první poločas byl velmi dobrý. My jsme v něm tak trochu vytáhli králíka z klobouku, který platil na soupeře, a jemu dlouho trvalo, než zareagoval. Ve druhé půli začaly problémy. Jsou větší, jsou silnější, ale když jste osm bodů nahoře, věříte. Na konci rozhodla fyzičnost, větší rotace, celý turnaj se projevil," řekl trenér Ginzburg.

Úřadující vicemistři světa i Evropy třetí dějství ovládli 28:12, skóre otočili a náskok už bez problémů udrželi do konce. Největší zásluhu na tom měl Bogdan Bogdanovič, který byl s 31 body nejlepším střelcem zápasu. V českém dresu dal Patrik Auda 16 bodů, Martin Peterka přidal 14 a Tomáš Satoranský 13 bodů.

Česká reprezentace navzdory porážce v závěrečném utkání prožila skvělý debut na mistrovství světa a v konečném pořadí se až za ní umístili například pětinásobní mistři světa Američané. Navíc si zajistila účast v kvalifikaci o místo na olympijských hrách. Do ní už nezasáhne kapitán Pavel Pumprla, který se dnešním zápasem s národním týmem rozloučil.

"Je to akorát deset let, co jsem v nároďáku začínal a za těch deset let jsme se posunuli fakt úplně na Mount Everest oproti tomu, kde jsme byli, když jsem přišel. Je prima skončit s nároďákem na takové špičce," řekl Pumprla.

Srbsko - ČR 90:81 (20:20, 41:50, 69:62)

Sestava a body ČR: Satoranský 13, Balvín 12, Hruban 9, Bohačík 6, Kříž 2 - Auda 16, Peterka 14, Pumprla 4, Palyza 3, Šiřina 2, Vyoral a Schilb oba 0.

Nejvíce bodů Srbska: Bogdanovič 31, Milutinov 14, Jovič 12.

Fauly: 18:20. Trestné hody: 19/14 - 13/11. Trojky: 10:12. Doskoky: 43:36.

(čtk)