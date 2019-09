FOTO - Pixabay

Demokraté se přeli o zdravotní péči

Dosavadní favorit zápasu o demokratickou nominaci do prezidentských voleb, bývalý viceprezident Joe Biden (76) v televizní debatě se svými soupeři zkritizoval plán senátora Bernieho Sanderse na zavedení zdravotního pojištění pro všechny Američany.

Kromě samého Sanderse (78) plán hájila senátorka Elisabeth Warrenová (70). Při včerejší, v pořadí třetí televizní debatě demokratů, tentokráte v Houstonu, se stalo vůbec poprvé, co se všichni tři hlavní uchazeči sešli na scéně, poznamenala stanice BBC na svém webu. Ze dvou desítek kandidátů o stranickou nominaci, o které se rozhodne v červenci, se na scénu probojovalo deset. Zdravotní pojištění patřilo k hlavním tématům i dvou předchozích debat.

Biden napadal uskutečnitelnost Sandersova plánu, Sanders a Warrenová jej hájili. Do těchto nejvíce levicových kandidátů se ale pustili i další umírnění kandidáti. Biden kritizoval Sandersův plán jako příliš drahý, než aby fungoval. Země by se podle něj měla spíše zaměřit na zlepšení systému zdravotního pojištění dřívějšího prezidenta Baracka Obamy, jehož systém byl známý jako Obamacare.

Warrenová argumentovala, že rodiny si sotva poradí s přemrštěnými účty za zdravotní péči a jedině bohatší jedinci a společnosti by z plánu měli výhody.

Syn přistěhovalce z Tchaj-wanu Yang se zasazoval za zavedení »univerzálního příjmu«, který by náležel každému občanovi. Není moc známý, a tak v průzkumech má podporu tří procent dotázaných. Pro méně známé uchazeče představovala televizní debata možnost, jak se blýsknout a dostat se více do popředí zájmu pět měsíců před prvními primárkami v Iowě. Bidenovi, který býval viceprezidentem za Baracka Obamy, poskytla příležitost rozptýlit pochyby o své fyzické a duševní formě, které vyvolaly během léta jeho chyby a zmatené nápady, poznamenala agentura AFP s tím, že favorit vstoupil do debaty dravě. Biden s podporou téměř 27 % dotázaných vede v průzkumech. Republikánský prezident Donald Trump předpovídá, že jeho soupeřem v klání o Bílý dům bude právě Biden, pokud se nedopustí nějaké velké chyby.

(čtk)