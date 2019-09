USA stále odmítají vydat vraha Víctora Jary

Ani po 46 letech nebyl potrestán jeden z hlavních strůjců mučení a vraždy chilského komunistického zpěváka Víctora Jary.

Čtyřicetiletého zpěváka, skladatele a divadelního režiséra zajali vojáci den po USA podporovaném a financovaném vojenském puči v Chile při diskusi se studenty univerzity. Jara byl odvlečen na fotbalový stadion v metropoli, kam bylo na příkaz Pinochetova generála Sergia Arellana Starka internováno několik set levicově smýšlejících Chilanů. Výslech a mučení zadržených civilistů měl na starosti důstojník Pedro Barrientos Núňez, na jehož příkaz vojáci zpěvákovi nejprve v jedné z šaten stadionu rozdrtili prsty a se smíchem jej pak vyzývali, aby jim zahrál na kytaru. Čtyři dny po zatčení, 16. září 1973, brutálně zmučeného umělce popravili Barrientosovi vojáci 40 kulkami ze samopalu.

Jeho manželce Joan se díky pomoci pracovníka márnice podařilo tajně odvézt a pohřbít Jarovo tělo. Ostatní oběti převratu byly zastřeleny a pohřbeny v hromadných hrobech nebo utopeny v oceánu, kam je vojáci svázané a zmlácené vyhazovali z vrtulníků. Chilské ministerstvo zahraničních věcí poskytlo v pátek Haló novinám vyjádření, v němž potvrzuje, že chilská vláda vyvíjí maximální úsilí, aby byl Barrientos, obviněný z vraždy Víctora Jary, deportován do Chile a postaven před soud. O vydání vraha žádala Washington opakovaně, naposledy loni v červenci. Barrientos uprchl do USA v roce 1989 a v současné době žije na Floridě.

Písně Víctora Jary jsou známé v celém světě. U nás některé z nich přezpívali například František Nedvěd či skupina Spirituál kvintet. Po smrti se Jara stal symbolem boje za lidská práva v Chile i v ostatních zemích Latinské Ameriky. Stadion v Santiagu de Chile, kde byl popraven, nese od roku 2003 jeho jméno. Hlavní strůjce převratu, vlivný generál Augusto Pinochet, nebyl nikdy potrestán, protože chilský soud až v roce 2004 rozhodl, že Pinochet může být postaven před soud. To už byl exdiktátor tak nemocný, že trestu unikl a do smrti pouze přebýval v domácím vězení. Potrestán nebyl ani sadistický generál Sergio Arellano Stark, který sice byl v roce 2008 odsouzen na šest let do vězení, ale kvůli nemoci byl nakonec propuštěn.

Roman ROUN