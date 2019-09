Čeští basketbalisté zašlápli i »neporazitelné« Američany

Čeští basketbalisté sice svůj poslední zápas na MS v Pekingu prohráli, ale nic to neznamená na tom, že to byl pro Česko nejlepší turnaji v historii. V poločase Češi se Srbskem o páté místo dokonce vedli, nebyli daleko od velké senzace, ale soupeř s fantastickým Bogdanem Bogdanovičem nakonec naše borce přetlačil, vyhrál 91:80.

»Byl to pro nás úžasný turnaj. To, že se nám podařilo propracovat až do tohoto zápasu a fáze turnaje, je neskutečné. Každý chce turnaj končit vítězstvím. V první půli jsme ukázali, proč jsme se sem dostali, ale ve druhé půli ukázali zase oni, proč jsou tak skvělý tým. Bogdanovič ukázal, proč je asi nejlepším hráčem na turnaji,« řekl rozehrávač Tomáš Satoranský z Chicaga.

Výběru trenéra Ronena Ginzburga vyšel skvěle první poločas, v němž vedl až o 13 bodů, a do kabin odcházeli Češi s devítibodovým náskokem. Stejně jako ve čtvrtfinále s Austrálií ale rozhodla třetí čtvrtina, do které Srbové vstoupili s výrazně větším nasazením a českým hráčům se navíc přestalo dařit střelecky.

»Zase jsme mačkali citrón a první poločas byl velmi dobrý. My jsme v něm tak trochu vytáhli králíka z klobouku, který platil na soupeře, a jemu dlouho trvalo, než zareagoval. Ve druhé půli začaly problémy. Jsou větší, jsou silnější, ale když jste osm bodů nahoře, věříte. Na konci rozhodla fyzičnost, větší rotace, celý turnaj se projevil,« řekl trenér Ginzburg.

Úřadující vicemistři světa i Evropy třetí dějství ovládli 28:12, skóre otočili a náskok už bez problémů udrželi do konce.

Největší zásluhu na tom měl Bogdan Bogdanovič, který byl s 31 body nejlepším střelcem zápasu.

Šestka končí

Kapitán českých basketbalistů Pavel Pumprla ukončil reprezentační kariéru. Oznámil to porážce se Srbskem. »Symbolické šesté místo na mistrovství světa, já hraju s číslem šest většinu kariéry, takže to tomu udělalo takovou pěknou tečku. Věřím, že bude ještě spousta historických zápasů, kdy by bylo příjemnější končit, ale z mého pohledu je taková věc krásný vrchol reprezentační kariéry,« řekl Pumprla.

»Je to akorát deset let, co jsem v nároďáku začínal a za těch deset let jsme se posunuli fakt úplně na Mount Everest oproti tomu, kde jsme byli, když jsem já přišel. Je prima skončit s nároďákem na takové špičce,« doplnil.

Jako první o jeho rozhodnutí informoval na pozápasové tiskové konferenci se slzami v očích trenér Ronen Ginzburg. »Trošku jsem myslel, že budu brečet a překvapivě to spíš padlo na trenéra Ginzburga, když musel na tiskovce za mě říct, že končím. Ještě se držím, což samozřejmě ještě přijde, jsem citlivý kluk, to všichni ví,« držel v sobě emoce Pumprla.

»Pocity jsou ale prima, protože mám možnost skončit po takovém turnaji. Ale míchá se mi hlavou, že mě mrzí, že se nepodařilo tak, aby tu s námi ještě mohli být třeba ještě Jirka Welsch, Petr Benda a Luboš Bartoň, kteří toho s nároďákem prožili taky hrozně moc a takový úspěch si zasloužili. Ale dík jim patří za to, že nám pomohli vyšlapat cestičku tady k tomu,« ocenil jeden z lídrů Nymburka bývalé apoluhráče z národního týmu.

Velkou roli hrála hlavně rodina. »Za poslední tři týdny tady, ať už to dobré nebo to špatné, tak si vzalo daň být od rodiny. Jediné štěstí, že to dokázaly vyvažovat ty naše úspěchy. I z toho pohledu jsem rád, že ta léta konečně budu moci strávit s těmi, které tak moc miluju, když to řeknu takhle pěkně,« prohlásil Pumprla.

Končí i Djordjevič

Srbové přijdou o trenéra. Saša Djordjevič po šampionátu skončí. Dvaapadesátiletý kouč to oznámil po vítězství nad Českem. »Už jsem to řekl hráčům, myslím, že je čas odejít. Tak to je. Chci rezignovat. Odcházím ve chvíli, kdy se nám bohužel nepodařilo naplnit náš cíl,« řekl Djordjevič novinářům.

Srbsko patřilo coby obhájce stříbra mezi horké favority, papírové předpoklady se ale hráči naplnili a neuspěli ani v boji o přímý postup na olympijské hry.

Pod vedením Djordjeviče získali Srbové stříbrné medaile na všech třech předchozích velkých mezinárodních turnajích včetně olympijských her v Riu de Janeiro.

(mak, čtk)