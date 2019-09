Na trůn usedli Španělé

Španělští basketbalisté si ve finále s přehledem poradili s Argentinou. Po třinácti letech se po vítězství 95:75 dočkali druhého titulu. Jihoameričané stejně jako v roce 2002 zápas o zlato nezvládli a jejich jediným triumfem zůstává zlato z prvního šampionátu v roce 1950.

Trojnásobní mistři Evropy vládli pod oběma koši a také se mohli opřít o vynikající obranu, která vymazala nejlepšího střelce soupeře Luise Scolu. Koš ze hry mu dovolila až v závěrečné čtvrtině.

Dvaceti body se na vítězství podílel Ricky Rubio, patnáct bodů přidal Sergio Llull a čtrnáct zaznamenal Marc Gasol, který byl už u titulu v roce 2006. Zároveň navázal na červnový triumf v NBA s Torontem. U vítězství na šampionátu před třinácti byl ze španělské soupisky také kapitán Rudy Fernández.

Rubio byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem turnaje a spolu s Gasolem byl vybrán i do nejlepší pětky mistrovství. V ní je doplnili druhý nejlepší střelec šampionátu Bogdan Bogdanovič ze Srbska, Evan Fournier z Francie a argentinský veterán Scola, jenž se po finále v roce 2002 musel už podruhé spokojit pouze se stříbrnou medailí.

Bronz obhájili Francouzi

Basketbalisté Francie v bitvě o třetí místo porazili 67:59 Austrálii a stejně jako na minulém šampionátu získali bronz. Jejich soupeř, který ve čtvrtfinále vyřadil českou reprezentaci, promarnil šanci vybojovat první medaili z velkých turnajů.

Francouzi ještě ve třetí čtvrtině prohrávali o 15 bodů, ale v závěrečném dějství stejně jako ve čtvrtfinále s pětinásobnými šampiony z USA dokázali skóre otočit. Velkou zásluhu na tom měl Andrew Albicy, jenž v poslední desetiminutovce dal tři trojky. Nejlepším střelcem zápasu byl s 19 body Francouz Nando de Colo.

Francouzi si po bronzu z roku 2014 připsali druhou medaili z MS. Australané, které v Pekingu táhl 17 body Joe Ingles, si alespoň po dvou pátých místech vylepšili maximum ze světových šampionátů. Jejich nejlepším výsledkem na olympiádě jsou čtyři čtvrtá místa.

Blamáž USA

Přestože američtí basketbalisté svůj poslední zápas na turnaji vyhráli, je to i tak jejich nejhorší vystoupení na MS. Pětinásobní šampioni v závěrečném zápase v Pekingu porazili Polsko 87:74 a skončili sedmí.

Výběr Spojených států z hráčů NBA vypadl v Číně překvapivě ve čtvrtfinále s Francií a následně prohrál i se Srbskem. Poprvé po sedmi velkých turnajích za sebou tak Američané nejenže nezískali medaili, ale překonali dosavadní nejhorší výsledek na MS či OH, kterým byla šestá příčka ze šampionátu v roce 2002.

»Časy Dream Teamu skončily, bude to těžké,« komentoval ústup ze slávy Kobe Bryant, dvojnásobný olympijský vítěz a pětinásobný šampion NBA. Na závěrečný víkend do Číny přicestoval jako ambasador FIBA a upozornil, že časy, kdy Američané automaticky sbírali medaile, jsou pryč.

»Už to není o tom, že by zbytek světa se pokoušel dostihnout Spojené státy. Zbytek světa už se na ně před nějakou dobou dotáhl. Dostalo se to do fáze, kdy USA něco vyhrají a něco prohrají, tak to zkrátka je,« konstatoval Bryant.

Americký kádr pro MS se rodil v bolestech. Superhvězdy typu LeBrona Jamese či Stephena Curryho odřekly účast už dopředu a z 35 jmen původní širší nominace nakonec do Číny odcestovali jen čtyři hráči. Na vině nebyla jen zranění, ale i omluvenky kvůli přípravě na novou sezonu NBA.

V zápase s Polskem nicméně basketbalisté hodili zklamání za hlavu, první čtvrtinu ovládli suverénně 28:14 a výhru na závěr turnaje už si vzít nenechali. Pomohli si k ní 12 trojkami z 25 pokusů.

(čtk)