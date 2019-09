Sudeťáci se třesou na majetek!

Záměrem snahy odstranit sochu maršála Koněva a znevážit úlohu Rudé armády při osvobozování naší vlasti je vyvolání nenávisti mezi lidmi. Uvedl to na sobotním 8. zasedání ÚV KSČM v Praze jeho předseda Vojtěch Filip.

Vládnoucí mediokracie podle něj manipuluje s lidmi a snaží se vnutit národu, koho má považovat za nepřítele. Vše v rámci vyostření globálního střetu mezi Spojenými státy americkými na jedné straně a Čínou, respektive Ruskem na straně druhé. »Jde o to, koho má český člověk považovat za nepřítele. Slouží k tomu nejen věci týkající se sochy maršála Koněva, ale i jiné kroky, které manipulují veřejným míněním, nepravdivě informují o situaci, nebo zatajování informací o událostech, které probíhají v okolních zemích. Selektivní přístup se stal nástrojem manipulace vládnoucí mediokracie,« uvedl Filip.

Podle něj existuje řada způsobů, jak dál postupovat ohledně Koněvova pomníku. »Ministr zahraničí České republiky má jiné možnosti k naplňování mezinárodní smlouvy, stejně jako ministr obrany, v péči o sochu I. S. Koněva. Já jsem to projednával i s Karlou Šlechtovou, když ještě byla ministryní obrany, aby památník zahrnula do válečných hrobů, ale nechtěla a projevila se jako aktivistka pro NATO. Když na ministerstvo nastoupil Metnar, věřil jsem, že budu úspěšnější, ale nebyl jsem úspěšnější. Dobře, půjdeme jinou cestou. Můžeme požadovat referendum a udělat petiční akci za referendum ‚Komu vadí pomník I. S. Koněva?‘. Pokud nám jde o výsledek, a já jsem přesvědčený, že komunistům musí jít o výsledek, tak cestu najdeme a socha nebude odstraněna do 9. května 2020, protože to je pravděpodobně jejich cíl. Aby tady nebyl žádný památník. Sudeťáci už se třesou na to, aby tady zase něco požadovali,« varoval Filip.

»Mluvíme o pravdě!«

I souvislosti a aktuálním děním v Praze je potřeba vidět prospěšnost tolerance menšinové vlády hnutí ANO a ČSSD ze strany KSČM. »Prosím, politicky uvažujme o tom, co by se stalo, kdyby tady vládla pravicová koalice s částí hnutí ANO – Miroslav Kalousek, Petr Fiala, Piráti… My toho nemáme dost? S tím Hřibem tady v Praze, s rozvrácenými česko-čínskými vztahy? To je realita. Buď budeme uvažovat o tom, že si musíme najít spojence pro náš boj, i když víme, že jsou nestabilní, že s námi nebudou chtít spolupracovat na některých věcech. Ale tam, kde s námi spolupracovat chtějí, je musíme sehnat, získat je,« připomněl Filip moment, který byl již na počátku nedávné spolupráce části levicových subjektů v čele s KSČM při květnových volbách do Evropského parlamentu.

Starosta Prahy 6 za TOP 09 Ondřej Kolář podle předsedy ÚV KSČM vědomě lže. »My nemluvíme prorusky, my mluvíme o pravdě, o historii našeho osvobození. To nám nemohou sebrat, to jsou pravdivé výroky. Proto jsem v televizi říkal, že tady umírali 9. května lidé, a to je to, co pan Kolář zamlčel, když řekl, že vojáci přijeli do osvobozené Prahy. Lhal, to je jeho politika. Proto jsem musel připomenout i 11. květen na Milíně,« dodal Filip, podle něhož je potřeba tuto argumentaci šířit mezi lidem, aby nebyly dále přepisovány dějiny naší vlasti i celé Evropy. Celý projev předsedy ÚV KSČM uvádíme v příloze Naše pravda.

Přepisovači dějin

Předsedkyně KV KSČM Praha Marta Semelová poděkovala všem, v čele s poslaneckým klubem KSČM, za podporu a aktivní účast na akcích s cílem, aby socha maršála Koněva nebyla odstraněna. »Jde o obrovskou manipulaci s mladými lidmi, kteří nemají páru, co se tady v minulosti dělo. Týká se to ale i třicátníků a čtyřicátníků, kteří si rovněž nepamatují příliš z doby před Listopadem. Využívají toho přepisovači dějin, aby živili antikomunismus a my měli co nejhorší práci, třeba i přímo u voleb,« konstatovala Semelová.

Podle Ivana Hrůzy není to, co se dnes děje na Praze 6, jen útokem na historii, ale i útokem na KSČM v rámci další antikomunistické kampaně. »Starosta Kolář to ostatně nepokrytě řekl v rozhovoru pro Novinky. Třicet let po sametové revoluci – jak říká on, já tomu říkám převrat – je tu komunistická strana a prezident 21. srpna přijímá předsedu této strany,« uvedl Hrůza s tím, že postup a technika celého útoku není z hlavy starosty Koláře.

I místopředseda ÚV KSČM Stanislav Grospič tvrdí, že v principu nejde jen o sochu Koněva. »Je to příprava omluvy sudetským Němcům. Tou to začne, a nakonec skončí, když ne u movitého, tak u finančního odškodnění,« uvedl Grospič, jenž prý má dostatek důkazů, že majetkový boj vedou hlavně Němci, kteří byli z Moravy odsunuti do Rakouska. Nepřijatelnost nároků sudetských Němců je ostatně zmíněna i v jednom ze dvou stanovisek k aktuální politické situaci, které schválil sobotní ústřední výbor a my je uvádíme v plném znění v příloze Naše pravda.

Začalo to v Brně

Podle předsedy brněnského MěV KSČM Martina Říhy začala celá anabáze před sedmi lety. »Před sedmi lety vstoupil do Brna Bernd Posselt a byl vítán. Je patrné, že z dnešní pravice se stává krajní pravice. Dnes odstraní Koněva a za rok odstraní nás komunisty. Důkazem jsou útoky na Martu Semelovou nebo na Vojtěcha Filipa jako prvního místopředsedu Sněmovny. Není jim hanba. Ale my k tomu nebudeme mlčet,« vyzval Říha.

Ústřední výbor se v sobotu dále zabýval přípravou krajských a senátních voleb, které se uskuteční na podzim příštího roku, Hospodářskou směrnicí KSČM a některými personálními otázkami v jednotlivých komisích ÚV KSČM. V plodné diskusi vystoupili se svými příspěvky mimo jiné Martin Juroška, Jaromír Petelík, Miroslav Kavij, František Švarc, Pavel Ambrož, Tomeš Vytiska a další.

(pk)