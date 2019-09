Zlé a dobré weby a silná mlha v »naší« televizi

K 80. výročí začátku 2. světové války se v Polsku, které se stalo prvním cílem nacistické válečné expanze, konala vzpomínková akce. Na tu polská reprezentace přizvala mimo jiné prezidenta Spojených států Donalda Trumpa, prezidenta Spolkové republiky Německo Franka-Waltera Steinmeiera a německou kancléřku Angelu Merkelovou, ale už ne prezidenta Ruské federace Vladimira Putina. Trump, který účast přislíbil, se nakonec omluvil s tím, že k pobřeží USA se blíží hurikán, a vyslal náhradou viceprezidenta.

Ve Varšavě pak, velmi příznačně na Pilsudského náměstí, polský prezident Andrzej Duda zmínil: »Možná by nebylo válečné apokalypsy, kdyby se Západ ostře postavil proti anšlusu Rakouska, proti pronásledování židů, kdyby mezinárodní společenství stanulo na obranu Československa.« Duda už ovšem nedodal, že k předválečnému selhání Západu přispělo i Polsko – vlastními námluvami s hitlerovským Německem a poté spoluúčastí na zabírání československého pohraničí po Mnichovu v synchronu s Říší a Maďarskem.

Už o týden dříve před polským prezidentem ale měla o začátku 2. světové války zcela jasno Česká televize, která oznámila veřejnosti, že prý: »Nacisté a komunisté vstoupili do války jako spojenci. Partnerství stvrdili před 80 lety«.

Nikoli náhodné, ale opakované falšování historie veřejnoprávní Českou televizí, a zde konkrétně její primitivní pokus zamlžovat historické skutečnosti a připsat spoluodpovědnost nebo dokonce přímou odpovědnost za rozpoutání 2. světové války Sovětskému svazu, jsou ostudné a trapné. V tom ohledu dávám za pravdu kritikům, kteří poukazují na to, že často jen díky svobodnému prostředí internetu a působení jiných médií se mohou diváci dostat k zamlčovaným nebo Českou televizí zamlžovaným informacím a udělat si o minulosti pravdivější obraz.

Při posuzování kvality informací nejrůznějších médií včetně České televize se divák, posluchač, čtenář nemůže spokojit s frázemi o »spolehlivosti« zpravodajství a publicistiky »naší, tedy České televize« a o »nespolehlivosti, prodejnosti a zlotřilosti« ostatních. Nejde totiž o to, kdo, ale jakou informaci nabízí.

A tak oproti podivnému antisovětskému pohledu České televize na příčiny a okolnosti začátku 2. světové války, oproti nedůvěryhodným »televizním« interpretacím paktu o neútočení uzavřeného mezi Sovětským svazem a Německem až 23. srpna 1939 (tedy teprve po projevené zjevné neochotě Britů a Francouzů spolupracovat s SSSR proti hrozící německé agresi), lze postavit daleko věrohodnější informace. Takové, které mohl nespokojený divák nalézt kupříkladu i na webu První zprávy.

Ten web, na rozdíl od svérázného vidění ČT, zato ve shodě s polským prezidentem, a navíc ještě ve shodě s historickými fakty o selhání Polska, uvedl: »Zapomíná se ale na to, že 2. světová válka začala již dříve, ať už to byl anšlus Rakouska, dvoustranné dohody mezi západními mocnostmi a Německem, které předcházely paktu Ribbentrop-Molotov, a samozřejmě mnichovská dohoda mezi Západem a Hitlerem v roce 1938. Připomeňme ale také, že tehdy nebylo Polsko protihitlerovské, ale naopak uzavřelo pakt o neútočení Pilsudski-Hitler.«

Není v té souvislosti bez zajímavosti, že po podpisu paktu Pilsudski-Hitler dne 26. ledna 1934 v Berlíně do půl roku, tedy 28. září 1934, polský ministr zahraničí Beck oznamoval: »Polsko o své vůli prohlašuje, že od nynějška spojuje svůj osud s osudem Německa... Polská vláda se prohlašuje od nynějška za osvobozenou od jakýchkoliv závazků vůči Československu a připomíná svoje přání stanovit společnou hranici s Maďarskem.«

Co k tomu dodat? Možná jen to, že bez znalosti příslušných dokumentů vypouštějí do veřejného prostoru zmíněné pitomosti buď nevzdělaní hlupáci, nebo docela obyčejní darebáci.

Miroslav GREBENÍČEK, poslanec (KSČM)