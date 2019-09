Není důvod se divit

Praha se diví, Praha? Ne, Praha ne, i když z toho vždycky pokrokově myslícího hlavního města se v poslední době změnila v – slušně řečeno – nepokrokové. Primátorem se stal doktor Hřib, Pirát svou stranickou legitimací. O lékařském řemesle má zřejmě méně znalostí, přestože absolvoval lékařskou fakultu. Měl totiž štěstí, že po studiu nemusel pracovat s nemocnými, ale s organizacemi, které distribuují léky.

Jenže Praha není jen distribuční firma. Je to také živý organismus. Ten ovšem také mohl ovlivňovat, když se dotlačil do funkce pražského primátora. A tady najednou měl volné pole působnosti, a dokonce se mohl odvděčit i kamarádům z Tchaj-wanu, kde studoval a kam ho pozvali spolu s poslancem Michálkem a partnerkami na »odpočinkovou cestu«. A to zcela zdarma. Prostě umí si poradit.

Před několika týdny se rozhodl pro zásadní řez. Jde totiž o to, že ze smlouvy s čínským partnerem, kterou podepsalo předchozí vedení pražské radnice, nechá vymazat slova o »jedné Číně«. Udělal v tomto směru i několik protičínských kroků. Když se poté čínská strana rozhodla odpovědět, divil se. Vše, co má v názvu slovo Praha, napříště do Číny nesmí, a vše, co mělo na základě kulturních a jiných dohod směřovat do našeho hlavního města, sem nepřijede. Prý ta minulá smlouva »byla politizující« a on chce jen »toto politično odstranit«. Proč ovšem se na pražské »velké radnici« ocitla tibetská vlajka, když politika je panu Hřibovi cizí?

Pan primátor svým postojem tak rozhodl, ne čínská strana, ale jeho vedení radnice, že naše soubory, jednotlivci i díla nebudou moci odejet do Číny a že ty slavné čínské se nedostanou do Prahy. Tvářit se překvapeně sice MUDr. Hřib může, ale to nic neubírá na jeho vině za vzniklý problém. I tzv. nepolitika je politikou. Ostatně žádná nepolitika neexistuje, to je jen výmysl pro nevědomé. A na tom staví celá politika strany Pirátů.

Otakar ZMÍTKO