Mantinely kampaně i pro komunální volby

Do zákona o obecních volbách by se mohl dostat výslovný požadavek na vedení čestné a poctivé volební kampaně. V jeho novele to navrhla skupina poslanců STAN, TOP 09, KDU-ČSL a Pirátů.

Předkladatelé v čele s předsedou Starostů Vítem Rakušanem poukazují na to, že obecní volební zákon jako jediný z volebních norem v České republice takovou podmínku pro kampaň neobsahuje. Jedná se tedy doplnění nového odstavce ve stejném znění, jako je v zákoně o volbách do Parlamentu ČR, v zákoně o volbách do zastupitelstev krajů a v zákoně o volbách do Evropského parlamentu. Soudy totiž nyní při svých úvahách nemají přímou oporu v zákonné normě, ale jen dovozují, že zákonodárce neměl v úmyslu nekorigovat volební kampaň do zastupitelstva obcí obdobně jako je to u ostatních úprav řešících korektiv čestné a poctivé volební kampaně.

»Volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být o kandidátech, politických stranách, politických hnutích nebo koalicích, na jejichž kandidátních listinách jsou uvedeni, zveřejňovány nepravdivé údaje,« zní navrhované ustanovení.

Místopředseda ÚV KSČM, předseda sněmovního mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič našemu listu sdělil, že tento návrh už zástupci uvedených stran deklarovali delší dobu. Zazníval z jejich úst i v pracovní skupině k úpravě volebních zákonů při ministerstvu vnitra, které se Grospič pravidelně zúčastní. »Právní názor se liší, nakolik je to čistě deklaratorní ustanovení, a nakolik bude jakoby pomocné pro rozhodování soudů, případně jiných právních orgánů, například Státní volební komise, uvidíme,« uvedl komunistický poslanec.

Místopředseda ÚV KSČM, předseda sněmovního mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič.

Podle něj není vložené ustanovení nic proti ničemu, zmíněný text mu nevadí. Myslí si však, že z hlediska práva, rozhodování soudů, to stejně nebude mít zásadní vliv na posuzování jednotlivých případů poškozování jména, někoho, kdo bude uveden na kandidátní listině. »Tím neříkám, že to není problém. Je to problém velký, a zasahuje všechny politické strany. KSČM to často zakouší na vlastních kandidátech. Bohužel právě od kandidátů či politických stran, které dnes samy tuto úpravu navrhují. Nebo se to děje od různých sdělovacích prostředků. Rozumím tomu, že soudy pak dají vesměs za pravdu obhajobě kandidáta, ale to už je po volbách, a jejich výsledek to ve volbách může i ovlivnit,« zdůraznil Grospič.

Nežádoucí chování vůči kandidátům se musí u soudu prokázat

Ačkoli soudy rozhodují podle předkladatelů spory tak, jako by požadavky na vedení kampaně v zákoně o komunálních volbách byly, není podle jejich názoru novely zákona důvod, aby pro to neměly přímou oporu v zákoně o volbách do obecních zastupitelstev. »Zájem na řádném vedení volební kampaně je a musí být stejný ve všech druzích voleb,« napsali v důvodové zprávě.

Grospičovi, jak už řekl, by taková deklaratorní úprava v zákoně o obecních volbách nevadila. »Mohla by do určité míry působit třeba alespoň trošku preventivně. Ale při rozhodování soudů se podle mě bude stejně zkoumat reálný stav a bude to výrazně jen podpůrná věc,« dodal s tím, že nežádoucí chování vůči kandidátům či kandidujícím subjektům se musí u soudu samozřejmě prokázat. »A pokud je to jen ve verbálných projevech, slovních útocích, je to vždy problematické. Je to otázka svědeckého doložení,« prohlásil místopředseda komunistů. A také se podle jeho slov nemusí najít člověk ochotný takové útoky, urážky, pomluvy, osočování atd. u soudu dosvědčit. Pokud je to třeba odvysíláno v televizi či v rozhlase, nebo to někdo do médií napsal třeba včetně citátu, je obrana trochu jednodušší.

Grospiče také napadlo, že pokud se citovaná formulace dostane do zákona o komunálních volbách, může to víc motivovat kandidáty, vesměs politické strany, jejichž kandidát bude napaden, aby se obraceli třeba na soud, a hledali u něj spravedlivé řešení. Poukázal také na to, že k osočování kandidátů dochází i při volbách, kde citované ustavení již v zákonech je.

Navrhovatelé se domnívají, že není důvod, aby to příslušný zákon výslovně neupravoval a v rámci rozhodovací pravomoci soudů všech stupňů nebyla přímá opora pro tyto závěry v zákoně, kde zejména rozhodnutí Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu jsou vystavena na premise regulace i tzv. komunálních voleb nutností respektovat zásady čestné a poctivé volební kampaně obdobně jako je tomu u voleb ostatního druhu. Zájem na řádném vedení volební kampaně je a musí být podle nich stejný ve všech druzích voleb.

