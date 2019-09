Ilustrační FOTO - Pixabay

Summit v Bruselu: Očkování má zásadní význam

Evropská komise a Světová zdravotnická organizace (WHO) ve čtvrtek v Bruselu uspořádali první Globální summit o očkování. Cílem bylo celosvětově urychlit úsilí o zastavení šíření nemocí, kterým lze předcházet očkováním, a zabránit rozmachu dezinformací o očkování.

Dezinformace a nárůst nedůvěry v očkování patří k zásadním rizikům ohrožujícím zdraví a životy lidí na všech kontinentech. Šíření seriózních informací o vakcínách je proto stejně potřebné jako distribuce očkovacích látek do oblastí, kde k nim zatím děti nemají přístup. Shodli se na tom všichni lídři světových institucí a zdravotničtí experti během zmiňovaného globálního summitu.

Akce se zúčastnilo kolem 400 politických představitelů, zástupců na vysoké úrovni z mezinárodních organizací, ministerstev zdravotnictví, předních akademických pracovníků, vědců a zdravotnických pracovníků, kapacit soukromého sektoru a nevládních organizací.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker ji uspořádal v reakci na rostoucí počet lidí, kteří zejména v Evropě odmítají nechat své děti očkovat kvůli nepravdivým informacím plnícím sociální sítě. »Je neakceptovatelné, že se stále rozvíjejí nemoci, které měly být díky očkování už eliminovány,« prohlásil Juncker na úvod summitu, přičemž připomněl podle ČTK mj. nárůst počtu případů spalniček v řadě zemí světa včetně ČR.

Letošní průzkum fondu Welcome Trust ukázal, že existuje souvislost mezi nízkou proočkovaností populace a nárůstem počtu případů této potenciálně smrtelné choroby, který v poslední době trápí některé země.

Mezi státy s největším nárůstem případů patří země jako Madagaskar, Filipíny či Venezuela, kde je omezená dostupnost očkování, ale i státy jako Ukrajina či Francie, kde mají lidé ve vakcinaci nízkou důvěru. O status země bez spalniček ostatně přišla spolu s některými dalšími státy z rozhodnutí Světové zdravotnické organice (WHO) letos na konci srpna také ČR. Návrat této choroby je přímým důsledkem nedostatečné proočkovanosti, mj. u adolescentů a dospělých, kteří nikdy nebyli plně očkováni.

Internetové fake news

Lidé totiž šíří po internetu nesmyslné informace o nebezpečnosti vakcín, někteří zase tvrdí, že jediným důvodem vakcinace je tlak farmaceutických společností, které z něj mají zisk. Šéf EK podotkl, že vakcíny zachrání ročně tři miliony životů, a proto je zásadní s těmito dezinformacemi bojovat.

Podle zmíněné studie mají celosvětově nejnižší důvěru v bezpečnost očkování obyvatelé Evropy, kde jsou o ní přesvědčeny necelé dvě třetiny lidí. Globální průměr přitom činí téměř 80 %.

Podle průzkumu Eurobarometr z letošního dubna se téměř polovina obyvatel EU (48 %) domnívá, že očkovací látky často mohou mít závažné vedlejší účinky, 38 % si dokonce myslí, že mohou způsobovat nemoci, proti nimž mají chránit, a 31 % je přesvědčeno, že dokáží oslabit imunitní systém… »Nedůvěra a dezinformace nesmí převládnout. Nestane se to, když budeme jednat hned,« řekla ředitelka dětského fondu OSN UNICEF Henrietta Foreová, podle níž zachrání vakcinace každou minutu pět dětských životů. Jen během loňského roku však kvůli nedostatku očkovacích látek či jejich odmítání nebylo očkováno 20 milionů dětí na celém světě, dodala.

Lídři a experti se shodli, že zásadní cestou, jak zvýšit mezi lidmi povědomí o prospěšnosti očkování, je spolupráce s médii, zejména provozovateli sociálních sítí. Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ocenil, že sítě Pinterest, Facebook a Instagram se letos rozhodly odkazovat uživatele vyhledávající informace o očkování na ověřené zdroje typu WHO. »Mělo by se však udělat více,« podotkl Ghebreyesus z Eritreje, podle něhož »těžce vybojované pokroky ve vakcinaci mohou být ztraceny« právě vinou dezinformací.

Kulaté stoly

Kulatý stůl 1: V očkovací látky věříme (výše popsané).

Kulatý stůl 2: Kouzlo vědy. Cyklus vývoje vakcíny a hlavní výzvy pro vývoj účinných vakcín a stanovení, které vakcíny jsou potřebné; účinné využívání stávajících a nových modelů pro financování výzkumu a vývoje vakcín a stimulace mezinárodní spolupráce v zájmu veřejného zdraví; příležitosti a hlavní výzvy k tomu, aby vakcína RD&I reagovala na globální potřeby veřejného zdraví;

Kulatý stůl 3: Vakcíny chrání každého a všude. Opatření na posílení používání a přijímání vakcín v příštím desetiletí, a to i v nestabilním a humanitárním stavu nouze; důležitost odpovědnosti v úspěšném očkovacím programu na všech úrovních a všemi lidmi; význam očkovacích látek v průběhu celého života; očkování jako brána k úspěchu primární zdravotní péče (PHC) a univerzální zdravotní péče (UHC). Tady se diskutovaly i formy lepší distribuce vakcín všem potřebným.

Souvislosti

WHO označila váhavost vůči očkování, zapříčiněnou mj. lhostejností, nízkou důvěrou či nedostatkem příležitostí, za jednu z deseti hrozeb pro celosvětové zdraví v roce 2019.

V zájmu účinného řešení nedostatků v očkování se summit proto zabýval i dalšími četnými překážkami, které pokrytí populace očkováním snižují. Jedná se například o práva, právní regulaci či dostupnost, disponibilitu, kvalitu a přiměřenost očkovacích služeb, sociální a kulturní normy, hodnoty a podporu a také individuální motivaci, postoj, znalosti a dovednosti.

Komise a WHO rovněž vyzvaly k silné podpoře Světové aliance pro vakcíny a imunizaci (GAVI). Tato aliance hraje rozhodující úlohu při plnění celosvětových cílů v oblasti očkování v nejchudších zemích světa.

Prioritami v Evropě i na celém světě je pokročit v zajištění všeobecné zdravotní péče a následně splnit třetí z cílů udržitelného rozvoje, tj. zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku. WHO, její členské státy a Evropská unie podnikly rozhodné kroky k odstranění nedostatků v oblasti imunizace, které vedou k šíření nemocí, jimž lze předcházet očkováním. Opatření na základě Evropského akčního plánu WHO pro očkovací látky, doporučení Rady o posílení spolupráce v boji proti nemocem, jimž lze předcházet očkováním, a společné akce Evropské unie v oblasti vakcinace významně ovlivní zdravotnické systémy a komunity.

(rom)