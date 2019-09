Ilustrační FOTO - Haló noviny

Když to nejde přes Sněmovnu, půjde to přes Senát?

Měli by v komunálních volbách v ČR mít právo volit už šestnáctiletí? Hnutí STAN je přesvědčeno, že ano. Návrh, který v tomto duchu předložilo, se mu však dosud nepodařilo zařadit na program Sněmovny, zvažuje proto využít senátní cestu.

O záměru předložit novelu zákona, podle níž by komunální politiky směli volit lidé už od 16 let, jako senátní návrh, včera informoval novináře předseda STAN Vít Rakušan. Vláda se k předloze Starostů v květnu vyjádřila negativně. Proti snížení věkové hranice voličů o dva roky se postavila ministerstva vnitra a spravedlnosti, výhrady mělo i celkově neutrální ministerstvo financí. O předloze by měla rozhodnout Sněmovna, která se ale k předloze zatím nedostala.

Rakušan poukázal na to, že v současné dolní komoře je devět stran a každá z nich má své návrhy zákonů, navíc poměrně dost návrhů předkládá i vládní koalice. K projednávání se podle něj dostávají téměř výhradně zákony od vlády jako takové nebo od vládních stran a poslanců.

»Můžeme se to na každém začátku schůze pokusit zařadit někam nahoru, ale vzhledem k tomu, že tady ani všechny opoziční strany nemají shodný názor, tak máme obavu, že ten návrh zákona zůstane viset v systému až do konce volebního období,« uvedl Rakušan. Proto zvažuje, že se obrátí na senátory, kteří by zákon předložili jako svůj návrh a takto by se dostal do Sněmovny. »To je taková klikatá cesta za tím, aby nějaký váš návrh zákona byl projednán,« dodal.

U většiny politických stran tento návrh Starostů nadšení nevzbudil. Pozitivně ho vnímá pouze TOP 09, KDU-ČSL se nebrání debatě, nesouhlasí KSČM, ODS a SPD. Předsedové ANO, ČSSD a Pirátů se zatím nevyjádřili.

Pro změnu není důvod

»Takový návrh nebyl součástí našeho volebního ani politického programu, takže ho nepodpoříme,« řekl našemu listu při předložení návrhu předseda ÚV KSČM, místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. »K diskusi jsme připraveni a důvod nepodpory je dán tím, že nevidíme důvod pro dvojí přístup k pasivnímu volebnímu právu,« dodal.

Podle předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila by se mělo nad možností snížení věku u komunálních voleb seriózně debatovat. Debatě o návrhu se nebrání ani lidovci. »Jako daleko důležitější ale vidíme úpravu volebního systému u komunálních voleb, který je velmi komplikovaný i lidem nesrozumitelný,« poznamenal předseda KDU-ČSL Marek Výborný.

Předseda SPD Tomio Okamura nevidí pro snížení věkové hranice důvod. Podobně se vyjádřil také šéf ODS Petr Fiala. »Hranice dospělosti je u nás 18 let, myslím, že není důvod snižovat ji pro volební právo,« uvedl.

Poslanci STAN podle ministerstev vnitra i spravedlnosti dostatečně neobjasnili, proč by se snížení věkové hranice voličů mělo vztahovat jen na obecní volby. Vnitro se také obává možného snadnějšího ovlivňování studentů středních škol a učilišť, »především z důvodu jejich nedostatečné sociální a občanské zralosti«.

Zavedení volebního práva pro šestnáctileté navrhovala před volbami 2006 Strana zelených. Lidovci v roce 2003 zase chtěli, aby mohli za děti volit jejich rodiče. Československo bylo v roce 1946 prvním státem světa, který snížil hranici pro voliče na 18 let, např. v USA mohou 18letí hlasovat až od roku 1971. V EU nyní mohou 16letí hlasovat v Rakousku a na Maltě, v Řecku od 17 let. V Německu mohou mladí hlasovat už od 16 let v některých zemských a komunálních volbách, v místních volbách mohou v 16 letech hlasovat i v Estonsku či Skotsku.

