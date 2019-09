Stavba knihovního depozitáře začala

Ve Středočeské vědecké knihovně byl v pondělí slavnostně poklepán základní kámen nového centrálního depozitáře instituce.

Významného okamžiku se zúčastnil za paní hejtmanku i radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk, radní pro oblast kultury a památkové péče Karel Horčička a předseda výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Zdeněk Štefek (KSČM). Nechyběli však ani současní a bývalí ředitelé a ředitelky Středočeské vědecké knihovny a představitelé dalších krajských institucí.

»Zní to jako pohádka. Před dávnými časy se již vědělo, že knižní fond má knihovna roztříštěn po celém Kladensku. Před dávnými časy se již vědělo, že depozitáře jsou plné. Ale není to tak dávno, kdy jsme se rozhodli problém řešit. Tehdy s panem ředitelem Mikou jsme vybrali variantu, která umožní rozvoj knihovny, podařilo se vykoupit blízké pozemky, uspět v žádosti o dotaci z fondů Evropské unie a nyní i vysoutěžit dodavatele stavby a předat staveniště. Teď už zbývá jen doufat, aby to jako pohádka – tedy šťastně – skončilo,« popsal peripetie projektu Štefek.

Středočeská vědecká knihovna má v současnosti knižní fond roztříštěn mezi několik depozitářů, které jsou i v pronajatých prostorách. Jen nájemné stojí 1 mil Kč ročně a kapacitně jsou již plné. Depozitář zajistí nejen dostatečný prostor pro knižní tituly, vhodné podmínky pro skladování dokumentů, ale i značné úspory provozních nákladů. Zároveň by do depozitáře bylo přesunuté digitalizační pracoviště.

Nový depozitář se bude nacházet ve vzdálenosti několika set metrů od knihovny, takže se zkrátí i doba čekání na knižní tituly. Další výhody přinese napojení na městskou optickou síť. Knihovní fond Středočeské vědecké knihovny obsahuje asi 930 tisíc knihovních jednotek. Významnou část tvoří konzervační fond, v němž jsou uloženy povinné výtisky publikací, a také regionální fond. V současnosti je fond uložen na deseti místech, z toho čtyři »sklady« jsou v nájmu.

(zs)

FOTO - autor