Nový les jako zákusek

Skončilo nám léto, s ním i dovolené a cestování po cizích a domácích krajích. V posledních letech stále více Čechů tráví dovolenou v České republice a objevují její krásy. Jednou z velmi oblíbených lokalit našich i zahraničních dovolenkářů je Lipno a Šumava. Najdete zde krásnou přírodu, klid a pohodu. Přesto mnoho lidí, kteří se letos do šumavských končin vydali, čekal poměrně velký šok.

Národní park Šumava již několik let bojuje s kůrovcovou kalamitou a její následky jsou bohužel již na první pohled patrné. Stromy jsou seschlé, napadené dřevokazným broukem a ten si vesele létá ze stromu na strom. Pohled na zdevastovanou Šumavu je velmi smutný. Proč to ale muselo dojít takhle daleko? A kam až to zajde? Tento problém není jen problémem Šumavy, Krkonoš a dalších našich parků a přírodních rezervací, ale s nákazou stromů bojují také v Německu a v Rakousku. Tam samozřejmě žádají, aby česká strana razantně a účinně bojovala proti broukovi, aby se nešířil dál na jejich území. V těchto zemích ovšem, pokud dojde k napadení stromu, je strom pokácen a okamžitě zpracován. U nás tak tomu ale bohužel není. Stačí se rozhlédnout po šumavském lese, kde hromady napadaného dřeva leží a čekají, až na ně přijde řada a někdo je odveze dál k dalšímu zpracování.

Podle některých odborníků je nutné rychle kůrovcovou kalamitu na Šumavě zastavit, vzhledem k tomu, že se začínají objevovat mladé stromky, které by kůrovec neměl prozatím napadnout, ale až čas ukáže, jaká bude skutečnost. Pokud by ovšem došlo k rozšíření bezzásahových zón, mohla by se kůrovcová kalamita dotknout více než 50 procent celé Šumavy, a tím by se ocitl celý ekosystém v ohrožení.

Nyní se objevil plán na zalesnění Šumavy, do kterého se mohou zapojit i občané a přiložit ruku k dílu při sázení stromků. Pokud ale nedojde k účinnému boji s kůrovcem, bude si moci tento malý brouček dát časem tyto nově zasazené stromky jako zákusek.

Pavla ŠLAHÚNKOVÁ