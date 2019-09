Co vy na to?

Novela silničního zákona budí emoce, zvláště některé »zlepšováky« ve formě připomínek.

Senior by měl mít k dispozici pouze šest bodů, když je vyčerpá, přijde o řidičák. Hloupost? Kdepak. Čí je to nápad? No přece pražského magistrátu. Tento »skvost« ministerstvo dopravy naštěstí nepřijalo. Zafungoval rozum. Jsou však i další perly, jako zákaz silnic, kam by neměli senioři jezdit. Hloupost? To tedy rozhodně. Jediným měřítkem by měl být zdravotní stav člověka, eventuálně přezkoušení z pravidel silničního provozu. Navíc nehodovost stoupá u mladých nezkušených řidičů za volantem.

Produktivní věk se v současné době zvyšuje. Diskriminaci seniorů si rozhodně nepřeji.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny