Babiš, Válková, Herman a jejich »dohled« nad lidskými právy

Bývalá ministryně spravedlnosti za hnutí ANO Helena Válková, která se nejspíše dle úvahy vlastního hnutí ve své funkci neosvědčila a byla před třemi lety nahrazena ve funkci Robertem Pelikánem, se stala v květnu vládní zmocněnkyní pro lidská práva.

Už jen samotná nominace Heleny Válkové vyvolala v Radě pro lidská práva, které předsedá premiér Babiš a kde je nově výkonnou místopředsedkyní, rezignaci a překotný odchod jednoho ze stávajících členů, konkrétně komentátora - oblíbence ČT - Daniela Kroupy.

Toho již dlouhodobě považuji za osobu umně vezoucí se na vlně »postlistopadového kultu ideově spřízněných a i jinak efektivně pospojovaných lidí« hlásajících pouze jednu pravdu, a to tu svoji! Tím chci naznačit, že Kroupův odchod z instituce, která by měla být při naší vládě garantem spravedlnosti, nestrannosti a objektivity v oblasti lidských práv a základních svobod, jsem spolu s dalšími velice vřele uvítal.

Ovšem brzy jsem se nestačil divit a nadšení vystřídal úlek! Poslankyně Válková, profesorka práva z Trnavy, oznámila svoji novou nominaci, kterou následně schválil i vládní kabinet. Byť tak nějak podivně, až po měsíci vyčkávání a sondování odezvy! A nechvalně to známý, kontroverzní exministr kultury, ve stejné době současně i předseda Ackermann Gemeinde, což je obecně jakási česká filiálka sudetoněmeckého landsmanšaftu, lidovec Daniel Herman, byl tak opět vytažen na »světlo světa«.

Mohlo by se zdát, že pro dlouhodobě vyjevované, vzájemné sněmovní půtky lidovců a členů hnutí ANO je tato nominace překvapivá. Opak je však nejspíše pravdou! Vždyť lidovci nedají na již zmíněný landsmanšaft dopustit a do jejich myšlenkového rámce zcela nepřijatelný veřejný výrok Válkové, že »se Čechům toho v protektorátu zas tolik nedělo«, velice dobře zapadá. Herman tak bude prý pro Radu pro lidská práva »skutečnou« odbornou posilou!

»Nominaci do rady chápu jako ocenění svých dosavadních aktivit na tomto poli doma i v zahraničí,« pravil skromně Herman, mj. též bývalý šéf Ústavu pro studium totalitních režimů (!). A já dodávám, že má jako vždy »pravdu«, jenže opět jen tu svoji. To, když například označuje »Benešovy dekrety« za vyhaslé, nebo když se jako první český ministr účastnil srazu revanšistického landsmanšaftu v Norimberku. Nový radní Herman velice dobře ví, že příhraniční obskurní spolek spolutvoří i tzv. Witikobund, jehož zakládajícími členy byly takové »morálně bezúhonné kapacity« jako vedoucí úřadu Konrada Henleina Walter Brand, Hauptsturmführer SS Frank Seiboth nebo například Heinz Lange, příslušník SS angažující se v rámci divize Das Reich, která má na svědomí mnoho válečných zločinů. Witikobund skutečně není v dnešní době jen nějakou »prázdnou skořápkou«, jak by se někomu mohlo zdát. Za extremistickou organizaci jej dokonce označila i německá zpravodajská služba BfV.

Co dodat závěrem? Máme tedy při vládě velice potřebný a »kvalitně« obsazený orgán. Předseda rady, premiér Babiš, odmítá hájit české zájmy v souvislosti s válečnými reparacemi ze strany Německa, místopředsedkyně rady Válková tvrdí, že se Čechům za protektorátu nic mimořádného nedělo, a nový člen Herman zase s libostí objíždí sjezdy organizace potomků spravedlivě odsunutých, spoluzaložené špičkovými nacisty, a to společně s kamarádem od lidovců Bělobrádkem a švýcarským občanem Schwarzenbergem. A to se naší zemi vyplatí!

Jiří VALENTA, poslanec (KSČM)